El argentino Juan Cruz Real fue presentado este viernes como el nuevo técnico de la selección de fútbol de Nicaragua con la misión de seguir fortaleciendo el trabajo y la competitividad en la cancha, informó la Federación Nicaragüense de Fútbol (Fenifut).

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“Damos la bienvenida a Juan Cruz como nuevo entrenador de nuestra selección mayor masculina”, anunciaron las autoridades nicaragüenses de fútbol en una rueda de prensa en Managua.

Cruz Real, que jugó en el balompié argentino, canadiense, colombiano y chileno, fue presentado por el presidente y el secretario de la Fenifut, Manuel Quintana, y José María Bermúdez, respectivamente, como nuevo seleccionador para iniciar una nueva etapa al frente del equipo.

El argentino, de 49 años, reemplaza al chileno Marco Antonio ‘Fantasma’ Figueroa, quien llevó a la Azul y Blanco a disputar por primera vez una instancia final de eliminatoria mundialista y terminó asestando golpes contundentes a Costa Rica, a la que le empató un partido, y a Honduras, a la que le propinó una dolorosa derrota.

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Es la primera vez que Cruz Real asume como seleccionador de un país. Su primera experiencia como entrenador fue en Costa Rica, en 2015, con el Belén FC (hoy Guadalupe).

El argentino tiene amplia trayectoria en el fútbol sudamericano, donde ha dirigido clubes como Belgrano de Córdoba, en Argentina; Alianza Petrolera, Jaguares de Córdoba, América de Cali, Junior de Barranquilla, y Deportes Tolima, en Colombia; Estudiantes de Mérida, en Venezuela; Universidad de Concepción, en Chile.

El nuevo seleccionador nicaragüense se declaró contento de dirigir a la Azul y Blanco, y agradecido con la Fenifut por confiar en él “para poder llevar adelante, trabajando en equipo, este proceso”.

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Aseguró que asume el reto “con mucha ilusión de poder hacer las cosas bien” y de “trabajar seriamente con la responsabilidad que conlleva estar como técnico de la selección mayor”, de la que destacó su crecimiento en los últimos años.

Cruz Real dijo que le ilusiona ser el primer entrenador que logre clasificar a Nicaragua a su primera Copa del Mundo, en este caso para la del 2030.

El conjunto nicaragüense, dirigido por ‘el Fantasma’ Figueroa, se quedó corto de sus sueños mundialistas, al finalizar en el cuarto y último lugar del Grupo C de las eliminatorias de la Concacaf, con cuatro puntos, tras vencer a Honduras (2-0) y empatar con Costa Rica (1-1).

Del grupo, Haití se adueñó del primer lugar con once unidades y logró su segunda clasificación a un mundial, después del que jugó en Alemania en 1974.

Bajo el liderazgo de Figueroa, la selección nacional clasificó a una Copa Oro, ascendió a Liga de Naciones A en dos ocasiones, y disputó 46 partidos, entre oficiales (28) y amistosos (18).

La Azul y Blanco ganó 18 juegos, perdió 19 y empató 9, con 71 goles anotados y 58 encajados.

En los 28 juegos oficiales, Nicaragua obtuvo la victoria en 15 ocasiones, perdió en 8 e igualó en 5, con 50 goles anotados y 29 recibidos.