Medicina Legal declaró como homicidio la muerte de dos niñas en Bogotá luego de que se intoxicaran con talio, un metal altamente tóxico que se encontraba en unas frambuesas cubiertas de chocolate.

Leer más: Muere joven de 16 años en Valledupar tras accidente con un vehículo que manejaba sin autorización

Las menores, identificadas como Inés y Emilia, se encontraban departiendo en una tarde de amigas, en el interior de un apartamento del exclusivo sector de Rosales, al norte de la capital.

Según las investigaciones de la Fiscalía, la responsable de este hecho sería Zulma Guzmán Castro, quien envió, el pasado 4 de abril, la caja de frambuesas envenenadas a la vivienda donde se encontraban las menores de 15 años, y estas terminaron consumiéndolas.

Recientemente se conocieron nuevos detalles del caso. La situación se tornó alarmante, luego de que las autoridades indicaran el hallazgo de rastros de talio en familiares de una de las niñas.

Este descubrimiento crea una hipótesis relevante que sugiere que la intoxicación habría podido iniciarse años antes de la tragedia.

Ver también: Distrito anuncia recompensa de 2 millones de pesos para quienes denuncien uso y venta ilegal de pólvora

Por su parte, el abogado Fabio Humar, representante de Juan de Bedout, papá de una de las menores fallecidas y dueño de la casa donde sucedieron los hechos, indicó a Semana que existe la posibilidad de que la madre de Inés tuviera esta sustancia tóxica en su cuerpo años atrás.

“La Fiscalía llamó a entrevista al señor De Bedout y rápidamente se empezó a descartar la hipótesis de por qué había talio en estas menores, dos de ellas fallecidas, y por qué había talio en el cuerpo de la madre de Inés, varios años atrás. Desde esa hipótesis, se empezó a trabajar ya con base en pruebas forenses de la Fiscalía y que la misma representación de víctimas aportó”, aseguró Humar al medio antes citado.

Le sugerimos: La Gran Parada de la Luz vuelve a iluminar a Barranquilla

Actualmente, tanto la Fiscalía como la representación de Víctimas continúan el proceso apoyándose en pruebas forenses para esclarecer el caso.

Por el momento, Guzmán Castro es buscada por las autoridades internacionalmente, ya que de acuerdo a Semana, la mujer abandonó el país rumbo a Argentina. “Los investigadores del CTI hicieron un mapa con su recorrido”, agregó el medio.

Las autoridades señalaron que la circular roja de Interpol contra la mujer, permite su orden de arresto en más de 120 países asociados a ese organismo internacional.