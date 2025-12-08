Lo que era una celebración de la noche de Velitas para una familia en el barrio Cañahuate de Valledupar, terminó en tragedia cuando un joven de 16 años perdió la vida al sufrir un accidente automovilístico en la carrera 5 con calle 9D, del barrio Novalito.

Sucedió que Samuel David Cabas Cuello se encontraba junto a sus padres y demás familiares departiendo. Junto a él estaban dos amigos de edades contemporáneas. Los tres jóvenes necesitaban el cargador para un celular, por lo que un primo les dijo que en su vehículo tenía uno que les podía servir.

Fue así como los adolescentes además de cargar el celular, decidieron subirse al carro Mazda de placas DQP-195, encenderlo y salir a dar un paseo por la ciudad, sin la autorización de los adultos.

Pasados un par de minutos, al propietario del automóvil le comunican que este estaba involucrado en un accidente en el barrio Novalito, con víctima fatal.

El reporte de las autoridades da cuenta unidades policiales fueron los primeros en llegar al lugar, y seguidamente personal del Cuerpo de Bomberos debido a que el menor de edad, Cabas Cuello, quedó aprisionado entre las latas retorcidas del carro y ya se encontraba sin signos vitales, por cuanto el cuerpo sin vida tenía que ser liberado.

Asimismo se determinó que las causas del siniestro están por establecer, sin que descartarse un exceso de velocidad e impericia en controlar el automotor, lo que llevó a que se estrellaran contra un árbol.

Los otros dos menores de edad fueron identificados como Roberto Gutiérrez Bobadilla y Fabián Pumarejo Gómez; ambos presentan contusiones menores y fueron trasladados a la Clínica Médicos Centro.

Ángel Cabas, padre del fallecido indicó que todo se trató de la osadía de los jóvenes ya que el vehículo no se le prestó y lo tomaron sin permiso.

“Por situaciones de cómo son los jóvenes osados y sin respeto no nos dimos cuenta en qué momento prendieron el carro y se fueron, cuando el propietario del vehículo me dice: ‘primo estoy preocupado no veo el carro’, yo me preocupo con mayor razón porque estaba mi hijo y sus dos amigos, lo llamo y me dice: ‘no papá salimos a dar una vuelta una vuelta y estamos por la parroquial’, y le digo que se devuelva inmediatamente y que lo esperaba en el acto. Yo siempre le llamaba la atención y me obedecía”, indicó Cabas.

“Qué pasó no lo sé, eso ya se lo dejo a las investigaciones, si era él quien conducía, en fin, pero sí fue eso, tomaron el vehículo sin permiso. Sí hay que hacer la aclaración que yo no le di carro, es más yo no estaba en carro, me fui en taxi porque íbamos a ingerir licor. Mi hijo iba apenas a realizar el curso de conducir”, puntualizó el afectado padre.

Samuel David Cabas Cuello, cursaba noveno grado en el colegio Domingo Sabio, de esta capital.