Un nuevo hecho bajo la modalidad de sicarial cobró la vida de dos personas de sexo masculino en jurisdicción del municipio de Aguachica, Cesar.

Las autoridades revelaron que una de las víctimas respondía al nombre de Damián Danilo Cárdenas Santamaría, de 41 años de edad, quien al parecer era habitante en condición de calle. Por su parte, la otra víctima fue identificada como Víctor Alfonso Villalba Pacheco, de 31 años.

El ataque se registró a las 9:00 de la noche de este 6 de diciembre, en el barrio Paraíso, en el sur del departamento.

Según la información preliminar, hasta el lugar en mención habrían llegado dos sujetos en motocicleta y el parrillero les disparó para luego huir junto a su cómplice. Se conoció que los proyectiles de arma de fuego le causaron la muerte en el sitio a Cárdenas Santamaría. Mientras que a Villalba Pacheco residentes del sector lo trasladaron hasta la sala de urgencias del hospital José Padilla Villafañe, a donde llegó sin signos vitales, de acuerdo a lo indicado por los galenos en turno.

Respecto al doble homicidio, el coronel William Javier Morales Vargas, comandante del Departamento de Policía Cesar, reveló que se “dispuso de un grupo especial de investigación con el objetivo de dar con la captura de los responsables y establecer los móviles”.