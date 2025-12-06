Dos hombres fueron asesinados a balazos la noche del viernes 5 de diciembre en el barrio Divino Niño, de la ciudad de Valledupar.

Las víctimas, identificadas preliminarmente como los primos Olver José Quintero Navarro y Brayan Guerrero Quintero, fueron impactados por los balazos en la cabeza y el cuello, respectivamente.

De Brayan se conoció que era el propietario de un negocio de venta de licores de razón social El Ruso.

Las primeras versiones de este doble crimen dan cuenta que a eso de las 9:20 de la noche del viernes en la carrera 42 con calle 6A del mencionado barrio aparecieron dos hombres a bordo de una motocicleta que se acercaron hasta donde estaban comiendo las ahora víctimas y sin mediar palabras el parrillero procedió a dispararles.

Al parecer el atentado estaría dirigido a Olver Quintero y sería por una retaliación. Su deceso se produjo en el lugar de los hechos, mientras que el de Brayan fue en el Hospital Eduardo Arredondo de La Nevada, hasta donde fue llevado.

Las autoridades en Valledupar adelantan las investigaciones tendientes a establecer móviles y autores del doble crimen.