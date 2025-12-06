La ESE Hospital Rosario Pumarejo de López ha puesto en marcha un plan de contingencia hospitalario y ha declarado Alerta Amarilla por temporada de pólvora y festividades en su red de servicios, con el objetivo de garantizar la atención oportuna y de calidad ante el posible aumento de emergencias y lesiones asociadas a la celebración de la Noche de Velitas y el inicio de las festividades decembrinas.

La medida que se extenderá hasta el próximo 19 de enero de 2026, busca fortalecer la capacidad de respuesta del hospital, especialmente en la atención de urgencias vitales, traumatismos y, de manera crucial, en los casos de quemaduras por pólvora y accidentes relacionados con el uso de velas.

“El Hospital Rosario Pumarejo de López se encuentra preparado para atender cualquier contingencia en salud durante la festividad de la inmaculada Concepción de la Virgen María que marca el inicio de la navidad con la tradicional celebración del día de las velitas”, dijo Alaín Jiménez Fadul, Sugerente Científico de la ESE.

“Tenemos un talento humano competente, suficiente y comprometido en todos los servicios, tecnología de punta, insumos y medicamentos, disponibles para brindar una atención oportuna y segura a toda la comunidad cesarense y de la región”, acotó enseguida.

Con esta alerta, el Hospital estará atento a cualquier caso que se presente por quemadura con pólvora, intoxicaciones alcohólicas o alimentarias, heridas con arma corto punzante o de fuego y traumas, que son comunes en esta época decembrina.

Por su parte, René Alejandro Urón Pinto, médico toxicólogo del hospital Rosario Pumarejo de López, agregó que, “desde el Rosario Pumarejo de López decimos: No a la pólvora, no al uso de derivados del fósforo blancos, son tóxicos y pueden llevarte a la muerte. Si presentas síntomas como vómitos, diarrea, alteraciones neurológicas como convulsiones, dolor de cabeza, acude lo más pronto a nuestros servicios de urgencia”.

Finalmente, el Sugerente Científico de la ESE, destacó que el objetivo principal es lograr un ‘Cero Quemados’ en el departamento. “Hacemos un llamado a celebrar con responsabilidad, prevenir quemaduras por pólvora e intoxicación por manipulación de fósforo blanco, hazlo Por ti, tu familia y la vida”.