La Policía de Magdalena informó en la mañana de este sábado 6 de diciembre que logró la captura de un hombre conocido con el alias de Coco, presunto responsable de la muerte de una niña de 3 años en Fundación.

Se trata de un ciudadano extranjero que tenía una orden judicial, señalado de homicidio agravado y tentativa de homicidio. Fue capturado en el barrio Los Rosales.

“En una operación contundente, articulada desde la Seccional de Protección y Servicios Especiales y su Unidad Básica de Investigación Criminal, la Policía del Magdalena logró en las últimas horas la notificación de orden judicial de Irvin González, de 27 años y de nacionalidad extranjera, en el municipio de Fundación”, dijo el coronel Javier Alberto Duarte Reyes comandante Departamento de Policía Magdalena.

La orden judicial en contra de González tiene que ver con hechos ocurridos el 27 de agosto, donde en un presunto ataque sicarial habría accionado un arma de fuego ocasionando heridas a dos personas y la muerte de una niña de 3 años, que se encontraba dentro de la vivienda donde ocurrió el hecho.

La niña era familiar de las dos personas lesionadas. Recibió varios impactos de bala.

“Con esta acción investigativa y operativa, la Policía del Magdalena avanza en el esclarecimiento total del caso y reafirma su compromiso con la protección de la niñez y la lucha frontal contra quienes atentan contra la vida y tranquilidad de las familias magdalenenses”, se lee en un comunicado de la Policía.