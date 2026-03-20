Comunidad indígena Arhuaca de Serankua, en la Sierra Nevada de Santa Marta, Magdalena, recibió 15 toneladas de ayuda humanitaria a través de una operación aérea del Ejército.

#AEstaHora | Llevamos a cabo la operación aérea para el ingreso de 15 toneladas de ayuda humanitaria a la comunidad indígena Arhuaca de Serankua, en la Sierra Nevada de Santa Marta, #Magdalena.



Los soldados del @COL_EJERCITO seguimos comprometidos con el bienestar de la… pic.twitter.com/uOMQckU3KE — Mayor General Royer Gómez Herrera (@COMANDANTE_EJC) March 20, 2026

La institución armada realizó el operativo con el apoyo de autoridades locales y nacionales para poder ingresar alimentos, medicinas y otros elementos necesarios para atender la crisis en la Sierra Nevada.

En varias fotografías y videos compartidos por el Ejército se ve cómo varios uniformados arribaron en aeronaves para entregar las toneladas de ayuda a esta comunidad afectada por enfrentamientos entre las ACSN y Clan del Golfo y la crisis humanitaria que se ha derivado por esta situación.

Ejército

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El pasado 11 de marzo, la Defensoría del Pueblo informó que está acompañando a las autoridades tradicionales arhuacas en la misión humanitaria promovida por el Cabildo Gobernador arhuaco, en coordinación con la Gobernación del Magdalena y el Icbf debido a los enfrentamientos entre el Clan del Golfo (autodenominado EGC) y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

La misión humanitaria se desarrolló en inmediaciones de la comunidad Gunmaku, zona rural de Aracataca, Magdalena, con el fin de realizar el monitoreo y observación de la situación de derechos humanos de la población afectada por la confrontación que sostienen los grupos armados desde hace varios días.

“La Defensoría del Pueblo pudo verificar la acción desplegada por la fuerza pública, que permitió la evacuación de nueve personas heridas, entre ellas dos menores de edad, quienes estaban confinadas en las zonas donde es la confrontación armada”, reportó el organismo.

También indicó que ambos grupos armados atendieron las solicitudes formuladas manifestando públicamente su compromiso de respetar las acciones de evacuación de heridos y el paso de la misión humanitaria.