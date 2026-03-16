Las comunidades indígenas del Cesar y La Guajira cobijadas bajo el sistema de atención en salud de Dusakawi EPSI, han alcanzado un 84 % en sastisfacción global, de acuerdo con el reciente informe del Sistema de Evaluación y Calificación de Actores (SEA), emitido del Ministerio de Salud.

Lea más: Temor por presencia de caimanes en arroyo entre Curumaní y Chiriguaná: ciudadanos lo cruzan a diario

Este puntaje refleja que están en el segundo lugar a nivel nacional, por encima de Mutual Ser, que registró un 81%, Comfenalco Valle con un 78% y la EPS SOS con un 73%, evidenciando un modelo de gestión sólido tanto en el régimen contributivo y subsidiado.

La entidad, señaló que este reconocimiento adquiere una relevancia especial al analizar el complejo panorama actual del sistema de salud, en el cual las barreras administrativas suelen ser las principales quejas de los ciudadanos. Mientras que las estadísticas nacionales indican que aproximadamente el 40% de los usuarios en el país reporta dificultades persistentes debido al exceso de trámites y demoras en las autorizaciones, Dusakawi EPSI ha logrado implementar una eficiencia operativa superior.

Suministrada por comunicaciones Dusakawi

Asimismo, el Ministerio de Salud indicó que el 96 % de sus afiliados logra acceder a los servicios de salud de manera efectiva cada vez que lo requiere.

Ver más: Policía frustra presunto plan de asesinato en Uribia, La Guajira

Es de señalar que con este modelo de salud desarrolla sus funciones en territorios de difícil acceso en la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá, enfrentando retos logísticos mayúsculos, para llegar donde se encuentran las comunidades indígenas que atienden, con atención diferencial e intercultural con herramientas técnicas y eficientes que genera bienestar tangible y profunda confianza en los pacientes y usuarios que gozan de atención en salud con enfoque étnico.