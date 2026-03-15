Uniformados de la Policía Nacional lograron frustrar un presunto plan de homicidio y capturar a dos hombres de 23 y 40 años de edad, a quienes se les halló en su poder un arma de fuego ilegal en el perímetro urbano del municipio de Uribia, La Guajira.

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Durante el procedimiento policial fue incautada una pistola marca Glock 19, un proveedor con 15 cartuchos calibre 9 milímetros, un teléfono celular y una motocicleta en la que se movilizaban los hoy capturados.

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De acuerdo con las labores investigativas adelantadas, estas personas presuntamente pretendían atentar contra la vida de un ciudadano. La situación fue neutralizada gracias a la oportuna intervención de los policías que realizaban labores preventivas y de control en esta importante vía del departamento.

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Los dos capturados, junto con el arma de fuego y los elementos incautados, fueron dejados a disposición de la autoridad judicial competente para responder por el delito correspondiente.