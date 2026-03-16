Preocupados se encuentran los habitantes de la vereda Nueva Granada, ubicada entre los municipios de Curumaní y Chiriguaná, en el centro del Cesar, debido a la presencia de caimanes en el arroyo Anime, que diariamente tienen que atravesar.

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La situación la expuso Yaneth Mejía, coordinadora de obras de la Junta de Acción Comunal de la vereda. De acuerdo con la líder comunitaria, una de las soluciones a la problemática es la instalación urgente de un puente militar a fin de no tener que cruzar el arroyo nadando o en animales como caballos o burros, ya que corren el riesgo de ser atacados por uno de los caimanes, que pueden tener hasta seis metros de largo.

“No sabemos cuántos caimanes son, los pescadores han dicho que han visto varios y que pueden medir hasta seis metros aproximadamente. Hay unos muy grandes que rugen tan fuerte que hacen temblar el suelo”, dijo Yaneth Mejía.

Estos animales pudieron llegar provenientes de la Ciénaga de la Zapatosa o del río Cesar, ya que son aguas que entre sí tienen comunicación.

“Todos en la vereda somos afectados, los productos de leche, suero, los que siembran plátano, yuca u otro alimento que luego van a comercializar y para salir tienen que pasar el arroyo nadando, lo mismo los niños para ir a la escuela Madre Vieja- El Paraíso, ellos meten sus cuadernos en pote para que no se les mojen, pasan nadando y en el camino se secan, por todo eso tienen que pasar. En temporada de invierno fuerte es peor”, relató Mejía, quien destacó que los caimanes ya empiezan a salirse del arroyo y andar por los patios de las viviendas cercanas en busca de otros animales como gallinas, patos, perros, entre otros.

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Esta preocupación la ha hecho saber en la Alcaldía de Curumaní, la Alcaldía de Chiriguaná, Gobernación del Cesar y Coorpocesar, en busca de ayuda, no solo para los caimanes sino también para el mejoramiento de la vía de acceso y transporte escolar para los niños de la vereda, quienes tienen que transportarse en moto, caballo o a pie y llegar al colegio, ya que están en total deterioro.

Desde la Secretaría de Infraestructura Departamental les informaron que la vereda y el arroyo están en el proyecto para la construcción de varios puentes.

“Enviamos una solicitud el día 11 de marzo a Corpocesar para una visita y verifiquen la presencia de los caimanes, la confirmaron para el 25 de este mismo mes con el apoyo de la Oficina de Gestión de Riesgo Departamental”.

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“En nombre de Dios nos cumplan con las ayudas que nos dicen nos van a brindar (...) para que dignifiquen a esta comunidad porque en su gran mayoría los trabajos han sido realizados por la misma comunidad de recursos propios y buscando ayudas por otros medios. La Alcaldía de Curumaní últimamente nos ha ayudado a buscar maquinarias alquiladas, solo nos ha tocado pagar combustible y nos ha permitido avanzar, pero apenas llueve vuelve nuestro sufrimiento”, puntualizó Yaneth Mejía.

Mientras las ayudan llegan, los niños y toda la comunidad siguen cruzando el arroyo con el riesgo latente de la presencia de los caimanes.