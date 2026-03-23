La Policía Nacional, a través de uniformados adscritos al Modelo del Servicio de Policía, logró la captura en flagrancia de un hombre de 42 años de edad por el delito de violencia intrafamiliar.

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De acuerdo con el comandante del Departamento de Policía Cesar, coronel William Javier Morales Vargas, el procedimiento tuvo lugar en el barrio Guillermo Pallares del municipio de Chiriguaná, donde los vecinos del sector alertaron a las patrullas policiales, mediante una llamada telefónica, sobre la agresión física de la que estaba siendo sometida una mujer por parte de su excompañero sentimental.

Los uniformados al llegar a la vivienda fueron abordados por la afectada, quien manifestó que había sido agredida física y verbalmente por su expareja, indicando que el hombre la había golpeado en el ojo derecho, le arrancó cabello de la cabeza e intentó atacarla con un cuchillo, en presencia de su hijo de 6 años.

El presunto agresor, al notar la presencia policial, intentó huir del lugar; sin embargo, fue interceptado a una cuadra de distancia por los uniformados. Durante el procedimiento, le practicaron un registro personal, encontrándole en su poder un cuchillo, el cual fue incautado.

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Las autoridades destacaron que la afectada fue trasladada al hospital de esa misma jurisdicción para recibir atención médica.

Finalmente, el implicado fue puesto a disposición de la autoridad competente para que resuelva su situación judicial por el delito de violencia intrafamiliar.