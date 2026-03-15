Una mujer perdió la vida luego de protagonizar un accidente de tránsito en el perímetro urbano de Valledupar, Cesar.

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Las autoridades revelaron que la víctima respondía al nombre de Dayana del Carmen Rivero Vergara, de 27 años de edad, quien era natural de Ovejas, Sucre.

El siniestro vial se registró en la madrugada de este domingo, sobre la carrera 4 con glorieta Los Juglares, sector del balneario Hurtado.

Según la información preliminar, la mencionada se movilizaba como parrillera en una motocicleta marca Suzuki, tipo Gixxer, de placa ZSC71F, conducida por Camilo Andrés Gutiérrez Montes, en la cual chocaron con la parte trasera de un vehículo tipo camión, placa T-3740, de propiedad de la empresa Aseo del Norte.

El fuerte impacto le causó lesiones leves al conductor, pero Rivero Vergara perdió la vida en el acto y su cuerpo quedó tendido en el pavimento.

Personal del Laboratorio Móvil de Criminalística de Tránsito Municipal se encargó de los actos urgentes y trasladó el cadáver a la sede de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar.

Finalmente, en cuanto a la hipótesis del accidente, las autoridades manejan un posible exceso de velocidad, sin embargo, adelantan las investigaciones.