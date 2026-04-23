Con un equipo humano calificado y tecnología de punta, el Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche (HUJMB) de Santa Marta, asumió el manejo de la Unidad de Cardiología, que durante años estuvo en manos de un operador privado.

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Así se puso fin a un modelo de tercerización que permitía que dicho operador se quedara con hasta el 90 por ciento de lo facturado, mientras el hospital asumía los costos de funcionamiento de la unidad.

La eliminación de esta tercerización, que por décadas desangró las finanzas de la institución, permitirá que los recursos generados permanezcan en el hospital, mejorando la atención de los pacientes.

En promedio, mensualmente la empresa privada recibía más de $1.000 millones.

La unidad garantiza atención las 24 horas del día. El servicio cuenta con especialistas en cardiología de adultos, pediatría y electrofisiología, respaldados por un equipo de enfermería y rehabilitación cardíaca.

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Los pacientes de las EPS no tendrán que salir de la ciudad para recibir atención con altos estándares en procedimientos de cardiología no invasiva.

Servicios

La unidad ofrece acceso a diagnósticos precisos mediante ecocardiogramas, pruebas de esfuerzo, monitoreo Holter, MAPA y la prueba de mesa basculante, utilizada para estudiar desmayos o mareos inexplicables (síncopes).

“El inicio de los servicios de la Unidad de Cardiología del Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche, es otro paso en la revolución de la salud en el Magdalena”, afirmó la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra.

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Agregó que “lo público, cuando se administra con transparencia, es eficiente y transformador”. Con esta expansión, el HUJMB se proyecta como el referente de salud pública más importante de la región.