En medio de las estrategias para contrarrestar el delito de extorsión, la Policía Nacional de Colombia, a través del GAULA y en articulación con la Fiscalía General de la Nación, logró la captura de alias El Apu, señalado de participar en actividades extorsivas en Santa Marta.

De acuerdo con las autoridades, el capturado sería presunto integrante de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra (ACS) y, al parecer, se dedicaba al cobro de extorsiones a establecimientos comerciales del área metropolitana.

Durante el procedimiento, los uniformados lograron la incautación de dinero en efectivo, que sería producto de esta actividad ilegal.

Tras su captura, el señalado fue puesto a disposición de la Fiscalía, donde deberá responder por el delito de extorsión, mientras un juez define su situación judicial.

El comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, coronel Jaime Hernán Ríos Puerto, destacó que estas acciones hacen parte del fortalecimiento de la seguridad en la ciudad, especialmente en zonas comerciales que han sido afectadas por este delito.

Asimismo, la institución reiteró el llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier intento de extorsión a través de la línea 165 del GAULA, garantizando absoluta reserva.