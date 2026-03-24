En desarrollo de operativos contra los delitos de impacto, la Policía Nacional de Colombia logró la captura en flagrancia de dos hombres señalados de hurto en distintos sectores de Santa Marta.

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De acuerdo con las autoridades, los presuntos delincuentes se movilizaban en motocicleta, desde donde abordaban a ciudadanos para despojarlos de sus pertenencias.

La acción policial fue posible gracias a la información oportuna suministrada por la comunidad y a la rápida reacción de los uniformados, quienes lograron interceptarlos y hallar en su poder varios elementos que habrían sido robados minutos antes.

Tras su captura, los implicados fueron dejados a disposición de la autoridad competente, donde deberán responder por el delito de hurto.

El comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, coronel Jaime Hernán Ríos Puerto, reiteró el llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho delictivo a través de la línea 123, destacando que el trabajo conjunto entre comunidad y autoridades es clave para prevenir y contrarrestar la delincuencia en la ciudad.