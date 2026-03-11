La Defensoría del Pueblo informó este miércoles que está acompañando a las autoridades tradicionales arhuacas en la misión humanitaria promovida por el Cabildo Gobernador arhuaco, en coordinación con la Gobernación del Magdalena y el Icbf debido a los enfrentamientos entre el Clan del Golfo (autodenominado EGC) y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

La misión humanitaria se desarrolla en inmediaciones de la comunidad Gunmaku, zona rural de Aracataca, Magdalena, con el fin de realizar el monitoreo y observación de la situación de derechos humanos de la población afectada por la confrontación que sostienen los grupos armados desde hace varios días.

“La Defensoría del Pueblo pudo verificar la acción desplegada por la fuerza pública, que permitió la evacuación de nueve personas heridas, entre ellas dos menores de edad, quienes estaban confinadas en las zonas donde es la confrontación armada”, reportó el organismo.

También indicó que ambos grupos armados atendieron las solicitudes formuladas manifestando públicamente su compromiso de respetar las acciones de evacuación de heridos y el paso de la misión humanitaria.

Tras estos hechos, la Defensoría informó al Ministerio del Interior sobre la consumación de los riesgos advertidos en las Alertas Tempranas 020 y 013 de 2025, por lo que solicitó la convocatoria de una sesión extraordinaria de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat) para coordinar acciones de protección y atención humanitaria para los habitantes del sector Serankua, parte alta de la Sierra Nevada de Santa Marta, y la vereda Palestina, de Aracataca, Magdalena.

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia denunció en días pasados que indígenas arhuacos de la Sierra Nevada de Santa Marta son víctimas desde el viernes 6 de marzo de enfrentamientos entre grupos armados.

“Damos seguimiento a la situación y expresamos profunda preocupación por los graves abusos de derechos humanos e infracciones del DIH (derecho internacional humanitario) registradas ayer, incluyendo, al parecer, una persona civil muerta, mujeres civiles desaparecidas, personas civiles heridas, entre ellas un niño”, expresó ese organismo en X.

El martes 10 de marzo se produjo la evacuación de nueve indígenas heridos en medio de los combates. Se trata de cuatro hombres adultos, tres mujeres y dos niños, que fueron trasladados a la capital del Magdalena a bordo de un helicóptero de las fuerzas militares.

En los sangrientos sucesos se reportó además una masacre que dejó tres víctimas, todas de la comunidad indígena arhuaca que habita cerca de la zona.

La Defensoría del Pueblo solicitó que, en el marco de los espacios de conversación sociojurídicos existentes, estos grupos armados asuman compromisos expresos con las comunidades indígenas de no dirigir acciones en su contra, no involucrarlas en las confrontaciones y respetar su integridad, su autonomía y su derecho a permanecer en el territorio.

“Este llamado responde a la legítima preocupación manifestada por las propias comunidades, quienes advierten sobre el riesgo de que se repitan graves infracciones contra la población civil como las registradas con anterioridad en la Sierra Nevada de Santa Marta, entre ellas desplazamientos forzados masivos y confinamientos”, expuso.