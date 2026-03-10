Este martes 10 de marzo nuevamente se reportaron enfrentamientos en la Sierra Nevada de Santa Marta entre los grupos armados denominados Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y Clan del Golfo. Los hechos, registrados en el sector de Cerro Azul, dejaron como resultado tres personas muertas, todas de la comunidad indígena arhuaca que habita cerca de la zona, que quedaron en medio de la situación.

La confirmación de los fallecidos convierte el hecho en masacre, la número 26 registrada en Colombia en lo que va de 2026, según informó Indepaz.

“Durante los últimos días se han presentado combates en la parte alta de la Sierra Nevada de Santa Marta entre el autodenominado EGC y las ACSN, en medio de disputas por el control del territorio. Según información de las autoridades, tres indígenas habrían sido asesinados —cuya identidad aún no se conoce debido al difícil acceso a la zona—, además de un niño herido y otras personas lesionadas. Los enfrentamientos se han registrado en un área donde tiene presencia la comunidad indígena Serankwa”, se lee en el comunicado de Indepaz.

🔴 #26masacresen2026



📆 Fecha: 10/03/2026

📍 Lugar: Aracataca, Magdalena.

👥 Nº de Víctimas: 03 Personas



Ya la Defensoría del Pueblo había advertido sobre el riesgo que corrían los habitantes de la zona y las comunidades indígenas por los enfrentamientos entre grupos armados.

“La Defensoría del Pueblo urge la apertura de un corredor humanitario para atender a civiles heridos tras los combates entre los autodenominados Conquistadores de la Sierra Nevada y el Clan del Golfo en zona rural de Aracataca, Magdalena. Como consecuencia de los combates del 6 y 7 de marzo en Cerro Azul, parte alta de la comunidad indígena Serankwa, un miembro de la comunidad murió y al menos seis civiles, también pertenecientes al pueblo indígena Arhuaco, entre ellos un niño de seis años, quedaron heridos y requieren atención médica urgente. Los enfrentamientos también dejaron viviendas incineradas y han causado restricciones a la movilidad, lo que agrava el riesgo de confinamiento y desplazamiento forzado. Hacemos un llamado urgente al cese de las confrontaciones y a la protección de la población civil”, publicó la Defensoría el pasado domingo 8 de marzo.

Por su parte, el Ejército Nacional informó este martes 10 de marzo que logró la evacuación de la zona de cuatro hombres adultos, tres mujeres y dos niños, que fueron trasladados a la capital del Magdalena a bordo de un helicóptero de las fuerzas militares.

Los indígenas fueron recibidos en el helipuerto de la Primera División del Ejército por la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, que lideró la coordinación del proceso de atención en articulación con el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias del Magdalena (CRUE).