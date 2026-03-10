Los indígenas arhuacos heridos en los enfrentamientos armados que libran en la Sierra Nevada las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, ACSN, y el Clan del Golfo, fueron evacuados de la montaña y conducidos al Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche, en la ciudad de Santa Marta.

Se trata de cuatro hombres adultos, tres mujeres y dos niños, que fueron trasladados a la capital del Magdalena abordo de un helicóptero de las fuerzas militares. En los sangrientos sucesos se reportó además el deceso de un indígena, adulto mayor.

Los indígenas fueron recibidos en el helipuerto de la Primera División del Ejército por la gobernadora del Magdalena. Margarita Guerra, que lideró la coordinación del proceso de atención en articulación con el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias del Magdalena (CRUE).

“Estamos haciendo seguimiento permanente a esta situación y reiteramos nuestros compromiso con la protección de la vida y la atención humanitaria a las comunidades afectadas”, dijo la mandataria de los magdalenenses.

El sangriento episodio tuvo como escenario la cuenca del Río Aracataca en el sector de La Fuente y Serankwa, este último un asentamiento indígena.