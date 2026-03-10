En las últimas horas fue reportada la muerte de un hombre que habría sido atacada con arma de fuego en el área rural del municipio de Manaure, La Guajira.

La víctima fue identificada por las autoridades como Neiro Bermúdez, quien se desempeñaba desde hace aproximadamente cuatro años como conductor de la Institución Educativa San Lorenzo de Shiruria.

El hallazgo se registró en la mañana de este martes 10 de marzo, en una zona enmontada ubicada en el sector de arroyo Limón.

Según la información preliminar, personas que transitaban el lugar en mención avistaron el cadáver y dieron aviso a las autoridades.

Se conoció que el chofer fue encontrado amarrado en su torso, y con múltiples heridas causadas aparentemente por arma de fuego.

Personal de la Sijín y Sipol de la Policía Nacional adelantan las respectivas investigaciones para establecer los móviles del homicidio y dar con la captura de los responsables, pese a que los familiares de la víctima se llevaron el cadáver de acuerdo a usos y costumbres de la etnia wayuu.

Finalmente, el rector de la institución, Pedro Henríquez lamentó profundamente lo ocurrido y expresó su solidaridad con la familia Bermúdez en este difícil momento. Asimismo, señaló que toda la comunidad educativa se une al dolor que hoy embarga a sus seres queridos ante esta trágica pérdida.