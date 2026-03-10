Avanzan los procesos judiciales en medio del doble crimen de las hermanas Sheridan Sofía Hernández Noriega, de 14 años, y Keyla Nicol Hernández Noriega, de 17, cuyos cuerpos fueron hallados enterrados en una zona enmontada del municipio de Malambo, un caso que ha conmocionado a la ciudadanía.

La representante de víctimas solicitó ante un juez de control de garantías que se imponga medida de aseguramiento en centro carcelario contra Juan David Taboada, uno de los señalados, luego de que la Fiscalía le formulara imputación por los delitos de secuestro extorsivo agravado,homicidio agravado y porte ilegal de armas en calidad de coautor.

Leer también: Adulta mayor de 77 años muere tras ser arrollada por un motociclista en Santo Domingo

Durante la diligencia judicial, la representante de las víctimas respaldó la solicitud de la Fiscalía y aseguró que dentro del proceso existe una inferencia razonable de autoría o participación por parte del imputado.

Además, sostuvo que el señalado representaría un peligro para la sociedad y que también existe riesgo de no comparecencia ante la justicia si no se le impone una medida restrictiva de la libertad.

Según expuso en la audiencia, los elementos materiales probatorios recaudados por el ente investigador permitirían sustentar la participación del procesado dentro de los hechos que terminaron con la muerte de las dos adolescentes.

Defensa del menor habla de presuntas irregularidades

En medio del proceso también se conoció la postura de la defensa del adolescente de 17 años que también se encuentra vinculado a la investigación por el asesinato de las hermanas Hernández Noriega.

El abogado Rogelio Roldán, defensor del menor, denunció presuntas irregularidades en el desarrollo de las audiencias judiciales y aseguró que el proceso debe ajustarse a los principios establecidos para el juzgamiento de adolescentes en Colombia.

El jurista explicó que, conforme a lo establecido en la Ley 1098 de 2006, la privación de la libertad dentro del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes debe aplicarse únicamente como una medida excepcional.

También señaló que algunos de los materiales presentados dentro del proceso, entre ellos un video que forma parte del expediente y el interrogatorio rendido por un menor procesado en este mismo caso, no ubicarían al imputado en el lugar de los hechos.

Asimismo, cuestionó la forma en que se habrían realizado algunas entrevistas dentro de la investigación y la manera en que se atribuye al procesado un alias mencionado dentro del expediente judicial.

Por esa razón, indicó que durante la audiencia realizada el pasado 6 de marzo el equipo de defensa solicitó que al joven, conocido con el alias de ‘el Mono’, se le aplique un modelo de justicia restaurativa, lo que implicaría una medida no privativa de la libertad.

Roldán también manifestó que el adolescente se declaró inocente durante la imputación de cargos, por lo que insistió en que debe ser tratado como tal mientras no exista una sentencia judicial en firme que determine su responsabilidad en los hechos.

El defensor agregó que dentro de estos procesos deben prevalecer principios como la protección integral, el interés superior del menor y la diferenciación, lo que implica que los adolescentes procesados deben recibir un tratamiento especial dentro del sistema judicial.

La audiencia fue reprogramada para el próximo martes 17 de marzo, fecha en la que el despacho judicial dará a conocer su decisión frente a la solicitud de medida de aseguramiento presentada por la Fiscalía y los argumentos expuestos por la defensa.