El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, presentó al director general del Instituto Nacional de Vías (Invías), Juan Guillermo Jiménez, el funcionamiento y la forma cómo operará el sistema de transporte público fluvial Businú.

Lea también: Dolor por la muerte de Daniela Zuleta Gnecco, sobrina de Iván Zuleta: familiares y artistas de la música vallenata dan el último adiós

Se trata de una iniciativa innovadora que convierte a la capital cordobesa en pionera en el país en la implementación de este modelo de movilidad sostenible.

En el recorrido, el mandatario explicó en detalle cómo operará este sistema que aprovecha el río Sinú como eje de movilidad, conectando diferentes puntos de la ciudad a través de embarcaciones diseñadas para el transporte de pasajeros.

Lea también: Joven de 19 años es capturado tras ser señalado de agredir a su madre en Rebolo

Destacó además que Businú representa una apuesta estratégica para diversificar la movilidad urbana, fortalecer el turismo y aprovechar de manera sostenible el principal activo natural de Montería.

“Este es un proyecto que marca un antes y un después en la movilidad de nuestra ciudad. Businú nos permite aprovechar el río Sinú como una vía natural de transporte, generando nuevas alternativas para los ciudadanos y fortaleciendo el desarrollo turístico y económico de Montería”, expresó Kerguelén.

Lea también: Amplia renovación de la bancada del Atlántico en el Senado de la República

El director de Invías conoció de primera mano las características técnicas del sistema, el funcionamiento de las embarcaciones, los puntos de embarque y desembarque, así como la forma en que el proyecto se integra al modelo de desarrollo urbano que impulsa la administración municipal.