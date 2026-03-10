Compartir:
Por:  Milagro Sanchez Florez

El Consejo Superior Universitario designó a Guillermo Andrés Echevarría Gil como rector en propiedad de la Universidad Popular del Cesar para el periodo 2026-2030.

La decisión fue tomada con cinco votos a favor en sesión del Consejo Superior, formalizada mediante el Acuerdo N° 011 del 9 de marzo de 2026, mediante el cual se oficializa su designación para dirigir los destinos de la alma máter entre el 27 de abril de 2026 y el 26 de abril de 2030.

Tras conocerse la decisión, el rector designado agradeció por la confianza depositada para liderar la institución en los próximos años.

“Inicialmente darle gracias a Dios Todopoderoso que nos honra con esta oportunidad que el Consejo Superior nos ha dado. Llegamos con toda la energía y la mejor actitud para seguir liderando la Universidad Popular del Cesar. Este también es un triunfo del movimiento estudiantil, del movimiento profesoral y de los egresados. Tenemos toda la intención de seguir construyendo universidad y convocar un gran acuerdo sobre lo fundamental para nuestra institución”, expresó Echevarría Gil.

Además señaló que su administración buscará fortalecer la participación de la comunidad universitaria y consolidar un proyecto institucional que continúe ampliando las oportunidades de educación superior para los jóvenes del departamento del Cesar.