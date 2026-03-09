Los combates de las últimas horas entre grupos armados ilegales en el sector de Cerro Azul, en la Sierra Nevada, dejaron como resultado un hombre muerto, dos mujeres desaparecidas y seis indígenas de la comunidad arhuaca heridos, entre ellos un niño de seis años, quienes requirieron atención médica urgente.

La Defensoría del Pueblo denunció una grave situación de orden público en la zona, debido a la disputa de estas grupos al margen de la ley.

“Los combates de las últimas horas en el sector de Cerro Azul dejan un saldo de una persona muerta, dos mujeres desaparecidas y varios heridos. Hacemos un llamado de urgencia a estos grupos ilegales para que dejen por fuera del conflicto a la población civil”, añadió la Defensoría.

Asimismo, el organismo hizo un llamado a que se permita el ingreso de una misión humanitaria para verificar que no hayan más personas afectadas en medio de estos enfrentamientos, los cuales se vienen registrando desde el 17 de febrero en zona rural de Aracataca, Magdalena.

“Atendiendo a lo que establece el derecho internacional humanitario (DIH), la conducción de hostilidades exige precaución, es decir, implementar todas las medidas factibles para evitar o reducir al mínimo daños a civiles y bienes protegidos. El pasado febrero, en el marco de los espacios sociojurídicos de conversación, ambos grupos armados firmaron con el Gobierno nacional compromisos sobre el respeto al DIH y a la población civil”, se lee en el comunicado.

De acuerdo a información preliminar, la persona que se reportó como fallecida fue víctima de la explosión de una granada.

“Dos mujeres están desaparecidas y ha sido reportada la incineración de viviendas, corrales y animales de propiedad de la comunidad. Las actividades educativas están suspendidas y hay restricciones a la movilidad, material bélico en la zona y riesgos de confinamiento y desplazamiento forzado como consecuencia de las confrontaciones”, manifestó la Defensoría.

Ante este panorama, el organismo tramitó un pedido para que se abra el corredor humanitario a las dos estructuras ilegales que por ahora no han respondido.

La Defensoría indicó también en su comunicado que “estos riesgos que se materializaron han sido advertidos en la Alerta Temprana Estructural 020 de 2025 sobre la Sierra Nevada y también en nuestro comunicado público del pasado 22 de febrero”.