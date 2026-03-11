Un nuevo ataque con drones cargados de explosivos fue denunciado por la comunidad del corregimiento de Mondomo, en el departamento del Cauca, durante la mañana de este miércoles 11 de marzo.

Felipe Castillo, personero de Santander de Quilichao, afirmó que el ataque generó pánico entre la comunidad, especialmente porque los niños se encontraban recibiendo clases.

“Las clases se estaban adelantando normalmente y hay mucha población civil en el centro del casco urbano de Mondomo. El miedo se apodera de las personas que están aquí que prácticamente salieron la mayoría en búsqueda de sus hijos que están estudiando en el casco urbano. Esto quiere decir que en estos momentos los niños están refugiados en las escuelas y colegios por las detonaciones”, dijo Felipe Castillo, personero de Santander de Quilichao.

Vale recordar, que recientemente la Policía Nacional también fue blanco de un ataque con drones en el municipio de Cajibío. Al parecer, el hostigamiento perpetrado por disidencias de las Farc generó múltiples daños y dejó un menor de 17 años herido.

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, confirmó que Siete disidentes murieron y una mujer resultó herida en un bombardeo del Ejército Nacional a una disidencia de las Farc en el municipio de Ituango, en el departamento de Antioquia.

“Entre los neutralizados cayó alias Ramiro, cabecilla principal” de la Estructura 18 de la disidencia Estado Mayor Central (EMC), que lidera Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, el hombre más buscado de Colombia, señaló el ministro.

También murió Andrey Martínez, alias de Richar o ‘el Mexicano’, señalado enlace entre estructuras armadas que operan en Cauca bajo el mando de alias Iván Mordisco y la Estructura 18 que tiene presencia en el norte de Antioquia.

Además, cayó Alejandro Rúa, alias de Alejandra o ‘la Baby’, quien era cercano a alias Ramiro. Igualmente figuran en la lista de muertos en operación militar alias Culebro o ‘Chamaco’, ‘Cholo’ y ‘Juan David’, presuntos miembros de la Estructura 18 de las disidencias de las Farc.

