La movilidad continúa siendo un tema de preocupación en la capital del departamento del Atlántico. En los últimos días, a través de redes sociales, ha surgido una nueva polémica tras la presunta finalización del convenio entre el Distrito y la Seccional de Tránsito adscrita a la Policía Metropolitana de Barranquilla, debido a que algunos usuarios advierten que la seguridad vial podría verse afectada ante la falta de controles y presencia de las autoridades en las vías.

El concejal Rachid Correa, anunció que citará a debate de control político a la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, tras expresar su preocupación por la falta de un convenio vigente para el control y regulación del tránsito en la ciudad.

Durante su intervención en el Concejo, el cabildante recordó que desde 2009 el Distrito mantenía un convenio interadministrativo con la Policía Nacional, específicamente con la Seccional de Tránsito, que permitía apoyar las labores de regulación, control y sanción en materia vial. Sin embargo, señaló que desde el último día de febrero dicho convenio no fue prorrogado, lo que, según indicó, ha generado vacíos operativos.

Correa advirtió que la situación cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta el panorama de siniestralidad en la ciudad. “En Barranquilla cada 35 o 40 minutos ocurre un accidente de tránsito y en los últimos diez días se han registrado seis personas fallecidas, dos en las vías y cuatro en centros hospitalarios producto de las lesiones sufridas en estos siniestros”.

El concejal también expresó preocupación por los tiempos de atención en los casos de accidentes fatales, señalando que la ausencia de la Policía de Tránsito ha impactado los procedimientos que antes se realizaban de manera más ágil. Según explicó, estas labores se desarrollaban de forma conjunta con unidades especializadas que permitían adelantar el levantamiento de los cuerpos en menor tiempo.

Asimismo, indicó que actualmente el Distrito cuenta con poco más de 60 agentes de tránsito, mientras que con el convenio interadministrativo el número de uniformados que apoyaban estas labores superaba los 160, lo que, a su juicio, evidencia una disminución importante en la capacidad operativa para el control vial.

“Tenemos una ausencia de autoridad que no permite resolver estos temas con la inmediatez que la ciudad necesita”, manifestó.

El cabildante hizo además un llamado a la ciudadanía a actuar con prudencia en las vías, señalando que la cultura vial es fundamental, especialmente en un contexto donde la capacidad institucional es limitada.

Correa confirmó que citará a debate de control político a la secretaria de Tránsito y Seguridad Vial para que explique la situación actual y las medidas que se adoptarán frente a la movilidad y el control del tránsito en Barranquilla.

“El Concejo de Barranquilla no es ajeno a la situación de movilidad de la ciudad y aquí estaremos para acompañar y hacer seguimiento a este tema”, concluyó.