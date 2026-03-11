Con el propósito de seguir fortaleciendo la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica, la empresa Air-e Intervenida desarrollará trabajos de instalación de un nuevo poste en el barrio John F. Kennedy, en el municipio de Sabanalarga, este jueves 12 de marzo.

Las obras se llevarán a cabo entre las 8:45 de la mañana y las 4:00 de la tarde, específicamente en la calle 18 con carrera 6A.

Mientras tanto, entre las 9:05 de la mañana y las 4:40 de la tarde, se realizarán trabajos de adecuación de un punto de red en el sector de la calle 1B, entre las carreras 2 y 4B, en el corregimiento de Aguada de Pablo, también en jurisdicción de Sabanalarga.

Por otra parte, se efectuará el mantenimiento de equipos del circuito Tecnoglass, el cual suministra energía a la empresa Tecnoglass, en el sector de la Vía 40, en Barranquilla. Estas labores se ejecutarán entre las 7:30 de la mañana y las 9:30 de la mañana.

Asimismo, invitó a los usuarios a comunicarse en caso de cualquier inquietud relacionada con el servicio de energía, a través de la línea 115 o mediante su portal web oficial.

Es importante mencionar que los trabajos programados hacen parte de las acciones técnicas que la compañía viene desarrollando en el departamento del Atlántico para mejorar la prestación del servicio de energía eléctrica, especialmente en sectores donde se requiere el fortalecimiento de la infraestructura por el desgaste natural de los equipos o el aumento en la demanda del servicio.

Este tipo de intervenciones incluyen la instalación de nuevos postes, adecuaciones de redes eléctricas y mantenimiento preventivo de circuitos, labores que son fundamentales para evitar fallas inesperadas, reducir el riesgo de interrupciones prolongadas y garantizar un suministro más estable y seguro para los usuarios residenciales, comerciales e industriales.

De acuerdo con la empresa, estos mantenimientos programados también permiten modernizar los componentes del sistema eléctrico y optimizar la capacidad de distribución, lo que se traduce en una mejor calidad del servicio a mediano y largo plazo. Asimismo, estas obras buscan dar respuesta a las necesidades de expansión urbana y al crecimiento económico de los municipios donde se ejecutan los trabajos.

Air-e Intervenida ha reiterado que, aunque estas labores requieren suspensiones temporales del servicio, son necesarias para asegurar el correcto funcionamiento de la red eléctrica y prevenir daños mayores que puedan generar afectaciones más prolongadas. Por ello, la compañía recomienda a los usuarios tomar las medidas preventivas necesarias durante los horarios anunciados.