Una “delicada” situación rodea a los especialistas que prestan sus servicios en la Clínica General del Norte a causa de los reiterados incumplimientos en el pago de sus salarios, los cuales superarían hasta tres meses sin haber sido cancelados.

La alerta fue lanzada a través de una carta firmada por la presidenta de la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación (Scare), Orla Lucía Herrera, en la cual se asegura que esta situación fue conocida en medio del seguimiento que adelantan frente a las condiciones de pago de los médicos anestesiólogos en el territorio nacional.

“Tuvimos conocimiento de información según la cual, presuntamente, se estaría presentando un retraso en el pago de las compensaciones económicas a los médicos anestesiólogos que prestan sus servicios en la Clínica General del Norte, servicio que actualmente se encuentra tercerizado a través de la organización Servisalud- Atlántico”, se lee en la misiva.

En el documento también se expone que “dicha situación podría obedecer a un eventual incumplimiento en los pagos que el sindicato mencionado debería realizar a los profesionales que sostienen la prestación del servicio de anestesiología”.

Por lo tanto, la organización médica hizo un llamado a la Clínica General del Norte para que, en el marco de su relación contractual con dicha organización, “verifique la información aquí referida y, de confirmarse la existencia de retrasos en los pagos, adelante las gestiones administrativas y contractuales que resulten pertinentes”.

Adicionalmente, recordó que “el pago oportuno al talento humano en salud constituye un elemento esencial para garantizar la estabilidad del servicio asistencial, la adecuada disponibilidad de los especialistas y la continuidad de la atención segura de los pacientes. En particular, el servicio de anestesiología representa un componente crítico para la operación de los quirófanos y para el funcionamiento integral de las instituciones hospitalarias”.

En otras especialidades

EL HERALDO pudo establecer, tras conversar con diferentes trabajadores de ese centro asistencial, que solicitaron la reserva de su nombre ante el temor de represalias, que los incumplimientos no solo están afectando a los anestesiólogos, sino que también a otros especialistas.

“Hasta la fecha, el personal médico especializado, tales como pediatras, ginecólogos, cardiólogos, cirujanos e intensivistas, lleva 100 días trabajando sin cobrar”, expresó una fuente.

Asimismo, un especialista señaló que hay temor de denunciar la situación: “Es un tema delicado en Barranquilla, en el Caribe y en todo el país; tocar estos temas es una sentencia de despido”.

Otros médicos generales y profesionales como enfermeros reportaron que durante el año pasado se han presentado varios retrasos a la hora de cancelar sus salarios.

Esta casa editorial buscó una respuesta sobre el tema por parte de la Clínica General del Norte; sin embargo, al cierre de esta edición, no se había pronunciado sobre el tema.