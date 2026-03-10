Las intensas lluvias registradas en los primeros meses de este año han generado un aumento significativo en los niveles de los embalses del país, una situación que llevó al superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Felipe Durán, a instalar mesas técnicas con las principales empresas hidroeléctricas para hacer seguimiento al comportamiento del sistema ante la actual coyuntura climática.

El objetivo de estas mesas, según el superintendente, es supervisar el cumplimiento de asuntos financieros, técnicos y administrativos, que permitan garantizar que la operación de los embalses del país se ajuste a la regulación, la continuidad del servicio y la protección de los derechos de los usuarios.

La primera mesa, de las siete previstas, se llevó a cabo con Empresas Públicas de Medellín E.P.M., que tiene el manejo de embalses y plantas de energía como El Peñol, Playas, Riogrande II, Porce II, Porce III, Ituango, Miraflores y Guatrón.

Durán sostuvo que es importante en estas mesas analizar la metodología de operación, “especialmente el componente de generación de energía, supervisar los modelos técnicos empleados para la toma de decisiones, el alcance e interpretación de los datos del sistema y cómo, con la coyuntura de lluvias atípicas, estas variables se traducen en precios de oferta y disponibilidad de energía”, expresó.

En mesas de trabajo analizarán el periodo entre el primero de enero de 2025 y el 28 de febrero de 2026. La entidad revisará que, a pesar de la coyuntura, se hayan mantenido las condiciones de eficiencia y los estándares de prestación del servicio.

Las otras empresas de servicios públicos citadas por la Superservicios son: Enel Colombia, Isagen, Celsia Colombia, AES Colombia, Empresa Urrá, Hidroeléctrica del Alto Porce y AES Colombia, con las cuales se programó un cronograma de reuniones hasta el 14 de abril de 2026.

De acuerdo con las acciones del Gobierno nacional para la atención de las emergencias causadas por las lluvias en varias regiones del país, la entidad de inspección, vigilancia y control continúa monitoreando el comportamiento de los embalses y los ríos que los proveen para garantizar una gestión eficiente de la generación de energía eléctrica y la confiabilidad del suministro de energía del país.