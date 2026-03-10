Desde esta semana la Fábrica de la Cultura abrió nuevamente sus puertas para recibir a más de 2.000 estudiantes, entre nuevos y antiguos, que comenzarán su ciclo académico en la Escuela Distrital de Arte y Tradiciones Populares (EDA).

De esta manera, los estudiantes, provenientes de todas las localidades del Distrito de Barranquilla, así como de diferentes municipios del Atlántico y de la región Caribe, dan inicio a esta nueva etapa de formación artística en la EDA donde encontrarán un espacio para transformar su vocación en proyecto de vida a través de un sistema de aprendizaje que concretas oportunidades reales de crecimiento profesional.

Además, estarán acompañados por maestros con amplia trayectoria y un proceso formativo consolidado, que orientan cada disciplina con criterio técnico y sensibilidad artística.

Con este arranque, la administración del alcalde Alejandro Char reafirmó su compromiso con la formación artística, consolidando este espacio como el corazón creativo de Barranquilla y motor principal de la apuesta cultural de la ciudad

“Gracias al Sistema de Formación Artístico y Cultural, la ciudad garantiza formación gratuita y de calidad para todos, ampliando las oportunidades de acceso a la educación artística. Este sistema de formación permite que miles de jóvenes y adultos encuentren en el arte un camino de crecimiento personal y profesional, consolidando a Barranquilla como un gran semillero de creadores que proyectan su talento desde el Caribe hacia Colombia y el mundo”, comentó.

Además, confirmó que a través de la Secretaría de Cultura y Patrimonio, la apuesta por el talento creativo de la ciudad sigue “ampliando el acceso y democratizando la cultura”.

Además de comenzar clases los estudiantes nuevos y antiguos, la EDA garantizará oportunidades para seguir preservando e impulsando el patrimonio vivo, y apoyar a los artistas locales y fortalecer la cultura creativa en cada rincón de Barranquilla, formando a los grandes talentos que lo hacen posible.

Cabe resaltar que la EDA ofrece 12 programas técnicos laborales en áreas como danza, música, pintura, artes escénicas, producción audiovisual, Carnaval y oficios artesanales, ofreciendo una propuesta diversa que dialoga con nuestras raíces culturales y con las dinámicas creativas contemporáneas.

Todo este proceso se desarrolla en la Fábrica de Cultura, un espacio de vanguardia tecnológica con estudios de grabación, salas de captura de movimiento para animación y videojuegos, y ambientes especializados para la creación audiovisual y artística.