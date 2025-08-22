La Escuela Distrital de Arte y Tradiciones Populares (EDA) ha abierto las inscripciones hasta el próximo 28 de agosto para los diferentes programas de formación artística.

La Secretaría distrital de Cultura y Patrimonio hizo la invitación a jóvenes y adultos de la ciudad, interesados en fortalecer sus talentos y formarse en disciplinas artísticas, puedan hacerlo con el apoyo de excelentes docentes y herramientas de última generación.

En esta convocatoria, la EDA estrena un nuevo programa en fotografía, sumándose a la oferta de programas técnicos laborales que incluyen música, danza, teatro, artes plásticas, Carnaval y producción audiovisual, entre otros.

“De conformidad con las orientaciones impartidas por nuestro alcalde Alejandro Char, hemos dado apertura al proceso de inscripción de un nuevo grupo en cada una de las modalidades: música, teatro, danza, artes plásticas, dibujo, el nuevo programa de fotografía y demás programas ofertados. De igual manera, queremos exhortar a los jóvenes, a las mujeres, a las personas que quieran ser partícipes de todo este ecosistema de formación artística y cultural”, aseguró el secretario Juan Ospino.

En ese sentido, el funcionario recalcó que “esta modalidad de servicio es totalmente gratuita y a través de nuestro link lo pueden hacer. Estamos listos para seguir construyendo un sector cultural fortalecido para que la Barranquilla a otro nivel sea una realidad”.

La formación se desarrollará en la renovada Fábrica de Cultura, un espacio transformado gracias a una inversión de $8.500 millones que hoy se posiciona como uno de los centros creativos más completos de América Latina.

Las instalaciones ahora cuentan con estudios de grabación de música, salas de captura de movimiento para animaciones virtuales y videojuegos, espacios de cómputo para efectos especiales y producción cinematográfica, entre otros. Estos recursos están diseñados para brindar a los estudiantes herramientas de última generación en su proceso formativo.

Los interesados solo deben cumplir con los siguientes requisitos: tener 14 años en adelante; haber aprobado noveno grado; presentar documento de identidad, y disponer de tiempo para asistir a clases en jornada diurna.