La cultura volvió a encender sus luces en los barrios. Desde esta semana, niños con cuadernos bajo el brazo, jóvenes con ganas de aprender música y adultos mayores buscando un taller de lectura empezaron a reencontrarse con los espacios que, para muchos, se han convertido en una segunda casa.

La Alcaldía puso en marcha toda la oferta del Sistema de Formación Artístico y Cultural, una red que articula la Escuela Distrital de Arte (EDA), las Casas Distritales de Cultura y las bibliotecas populares y comunitarias de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas.

Traducido a la vida cotidiana, vuelven los cursos gratuitos de música, danza, teatro, artesanías, literatura y procesos comunitarios en distintos puntos de la ciudad.

Más de 50.000 personas entre niños, jóvenes, adultos y personas mayores hacen parte de estos procesos cada año. Son historias distintas que coinciden en un mismo escenario: el barrio como punto de encuentro para crear, aprender y compartir.

Desde hoy, las actividades se retoman en las cinco localidades de Barranquilla. Son 132 Casas Distritales de Cultura en funcionamiento y bibliotecas que vuelven a abrir sus puertas, reactivando esa rutina que va más allá de una clase: el ensayo del grupo de danza en la tarde, el taller de guitarra que suena desde una ventana, el círculo de lectura que reúne generaciones.

La apuesta es que la formación artística no sea un privilegio, sino una posibilidad real en cada rincón de la ciudad. Que el talento no tenga que cruzar grandes distancias para encontrar un escenario.

Este año, además, hay una novedad que amplía el mapa cultural. En Villas de San Pablo comenzó a funcionar la segunda sede de la Fábrica de Cultura, ubicada en el Complejo Sebastián Guzmán. El nuevo espacio abre salones para música, danza, teatro y artesanías, e incorpora un escenario dedicado a la cocina, donde tradición y creatividad se encuentran alrededor de los fogones.