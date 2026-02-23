La decisión tomó por sorpresa a muchos cuando todavía la ciudad comenta lo que dejó la temporada 2026. Este sábado se conoció la salida de Juan José Jaramillo de la dirección de Carnaval de Barranquilla S.A.S., cargo que ejercía desde el 11 de enero de 2025.

Su llegada se dio a pocas semanas de iniciar la organización de las fiestas, y durante más de un año estuvo al frente de la coordinación de eventos, desfiles y actividades culturales. Sin embargo, presuntamente tras los primeros balances internos de este año, la administración distrital habría decidido apartarlo.

Según se conoció, en esas revisiones se concluyó que la entrada masiva de público en los desfiles de la Vía 40, especialmente durante la tradicional Batalla de Flores, estuvo relacionada con fallas en la supervisión de la empresa encargada de la logística.

Aunque no se ha divulgado un informe oficial detallado, estas conclusiones habrían sido determinantes en la salida del directivo.

Y este lunes, Jaramillo entregó unas breves palabras a este medio: “Creo en un Carnaval que hace visible a quienes hacen posible la fiesta. Y aunque los cargos pasan, el amor por la fiesta y por su gente permanece. El Carnaval 2026 demostró que cuando Barranquilla se une, la alegría también construye ciudad”.

También se informó que, de manera provisional, la entidad quedará bajo la conducción del secretario de Cultura, Juan Carlos Ospino, por decisión del alcalde Alejandro Char.

“Recibo el mensaje del señor alcalde de considerar un encargo en Carnaval. Mi total disposición para cumplir la asignación con lo que oriente el señor alcalde, máxime en la orientación de nuestro patrimonio más querido, que es el carnaval. Estamos esperando se agoten los trámites respectivos”, dijo Ospino a EL HERALDO.

Juancho, como es llamado popularmente, no desconocía los nuevos desafíos que debió asumir. Con años de trabajo dedicados a la cultura, este psicólogo de profesión ha estado siempre cerca de las expresiones que hacen único al Carnaval de Barranquilla, siendo miembro fundador de la comparsa Los Gorilas.

Desde el 2004 empezó a desempeñarse como secretario de Desarrollo Económico del departamento del Atlántico. Posteriormente, fue elegido como concejal de la ciudad en el periodo comprendido entre 2008-2012, y entre 2016-2019 se desempeñó como secretario Distrital de Cultura, Patrimonio y Turismo. También dirigió la Corporación Luis Eduardo Nieto Arteta (Clena).