El productor y compositor colombiano Flavio Enrique Santander Lora, mejor conocido como Kike Santander, vuelve a ocupar un lugar protagónico. Esta vez no desde un estudio de grabación junto a estrellas internacionales, sino como jurado del reality exclusivo para cantantes profesionales A otro nivel, de Caracol Televisión, donde comparte mesa con el peruano Gian Marco y el colombo-venezolano Felipe Peláez.

Con décadas de trayectoria y una hoja de vida que incluye colaboraciones con Luis Miguel, Jennifer López, Alejandro Fernández o David Bisbal, entre muchas estrellas más, Santander asume el reto con la serenidad de quien ha visto nacer y consolidar verdaderos fenómenos mundiales.

Para el productor, aceptar la invitación fue casi natural. “Lo que me sedujo fue estar en un programa de altísimo nivel técnico, artístico y humano”, afirma en diálogo con EL HERALDO.

Destaca que, en un país de más de 50 millones de habitantes y con una diversidad musical tan amplia, es lógico que emerjan talentos impresionantes. Este año, más de 7.300 aspirantes se presentaron al proceso de selección, y solo 160 lograron entrar al programa, y de ellos deberán salir 80 en las primeras fases. “Todos son cantantes con trayectoria, con tablas, con años en escenarios. Eso eleva la exigencia”, señala.

Kike asegura que su papel como jurado no se limita a evaluar afinación o técnica vocal. Para él, debe haber equilibrio: “Hay que tener un balance entre lo técnico y lo humano. Aquí hay sueños, miedos, frustraciones y expectativas. Uno tiene que ser muy cuidadoso”.

Química entre jurados

Sobre la dinámica con sus compañeros, destaca lo cómplice que han sido y también la forma en que se complementan. Sobre Gian Marco, a quien le ha hecho arreglos musicales, lo cataloga como una persona profundamente emocional y que conecta desde el corazón; mientras que de Pipe Peláez sostuvo aporta conocimiento del folclor y espontaneidad”; mientras que él suma el enfoque técnico y académico, sin perder el humor. “Nos reímos mucho, nos sentimos compenetrados. Cada uno aporta desde un ángulo distinto y eso enriquece el programa”, comenta.

Cortesía Caracol Televisión Comparte la mesa del jurado con Gian Marco y Pipe Peláez.

Este caleño de 65 años, acostumbrado a trabajar con artistas de talla mundial, revela que puede percibir en segundos si hay algo especial en un cantante. “Soy capaz de detectar a una estrella musical en cinco segundos, en ese tiempo uno siente si se le levantan las cejas o se le estremece el cuerpo”.

Lo primero que busca es originalidad. No quiere imitaciones ni voces que recuerden demasiado a otros artistas. “Hoy todo se ha fusionado, los géneros se mezclan, por eso hay que tener la mente abierta y buscar lo auténtico”.

Para él, la diferencia entre un buen cantante y un verdadero artista radica en la capacidad de conmover. “Hay voces perfectas que no te mueven. Y existen artistas que no son grandes vocalistas, pero cantan desde el corazón y te tocan una fibra sensible. Eso es lo más importante”.

Consejos para triunfar

A quienes sueñan con una carrera internacional desde Latinoamérica Kike les recomienda tres pilares: autenticidad, calidad y comunidad. “Es mejor sacar una canción bien hecha que veinte regulares”, afirma.

Además, resalta la importancia de construir una base de seguidores fieles, una “tribu” de superfans que amen la propuesta artística.

Reconoce que hoy la industria es más democrática, pero también más competitiva. “Se lanzan alrededor de 120.000 canciones nuevas cada día en el mundo. La competencia es brutal. Por eso, considero esencial dominar plataformas como TikTok, Spotify, YouTube e Instagram”.

Sobre su paso por las grandes ligas de la música latina, el productor prefiere hablar del legado de las canciones. “Lo más bonito es que esas canciones siguen vivas en el repertorio popular. Cuando una melodía y una letra sobreviven al paso de los años, ya es un gran logro”, dice en referencias a clásicos como No sé olvidar de Alejandro Fernández, tema que escribió para el mexicano.

Actualmente vive un nuevo capítulo creativo. Trabaja en el álbum Bohemio de Nicky Jam, y también ha compuesto recientemente para Ricardo Montaner. Además, comparte proceso creativo con su hijo Alejandro. “La historia no ha terminado. Estamos de regreso con las pilas puestas”, dice.

Cortesía Caracol Televisión Actualmente sigue respaldando a nuevas figuras en Colombia.

Música y salud

Más allá del entretenimiento, Santander explora el poder terapéutico del sonido. Como Médico graduado de la Universidad del Valle, ha desarrollado un proyecto que combina tecnología, bienestar y música. “Hay música que cambia la velocidad a la que vibra el cerebro, que equilibra centros energéticos, que ayuda a bajar el estrés o a dormir”, explica.

De esa visión nació la aplicación ‘Aloharmony’, enfocada en el poder sanador de la vibración musical. Para el jurado de A otro nivel, la música hoy es mucho más que espectáculo, es emoción, identidad y también salud.