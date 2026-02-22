El talento del recién fallecido Willie Colón era inagotable. Muchos lo recordarán siempre por su ingenio como trombonista, arreglista, productor y cantautor. Sin embargo, el músico estadounidense de ascendencia puertorriqueña destacó en otros ámbitos como el cinematográfico.

Lea aquí: Músicos recuerdan a Willie Colón durante concierto en tributo a Johnny Pacheco

En el cine William Anthony Colón Román (nombre de pila) apareció en varias películas como The Last Fight (1983), Vigilante (1983) y más adelante en It Could Happen to You (1994).

Además, tuvo presencia en televisión con una participación especial en la icónica serie Miami Vice.

The Last Fight (La última lucha) es una película estadounidense de 1983 dirigida por Fred Williamson. Allí interpreta a Joaquín Vargas. También aparece en el reparto Rubén Blades, Fred Williamson, Joe Spinell y Darlaanne FLuegel. La trama sigue la historia de un cantante convertido en boxeador que firma un contrato con un promotor turbio. El boxeador se vuelve contra el promotor y busca venganza cuando los matones del promotor matan a su novia cuando intenta retirarse del contrato.

Cortesía Película ‘The Last Fight’ .

Blades y Colón en 1982 grabaron un álbum con ese mismo nombre (The Last Fight). Este es considerado por muchos como el disco más flojo de la discografía de Willie Colón y Rubén Blades, banda sonora grabada apresuradamente de la película.

Un año después participó en la cinta ‘Vigilante’, una propuesta de acción y explotación estadounidense dirigida por William Lustig, que cuenta con la participación de Willie Colón como actor (en el papel de Rico Meléndez) y como creador de la banda sonora. El proyecto, impulsado por Fania Records, incluyó el álbum homónimo, que marcó el último trabajo de estudio del dúo Willie Colón y Héctor Lavoe, destacando temas como Juanito Alimaña.

Además integró el reparto del filme ‘It Could Happen to You’ (Lotería del amor), del año 1994, dirigida por Andrew Bergman y protagonizada por Nicolas Cage y Bridget Fonda.

En esta producción encarnó al alcalde y llamó la atención por la seriedad y contundencia de sus discursos reflexivos.

Le puede interesar: Rebolú lleva el Caribe a Viña del Mar

También se sumó al elenco de la serie televisiva ‘Vice’, producción original de HBO, ganadora de dos Emmy, que muestra las noticias del mundo desde una perspectiva diferente.

Por todo esto y más Willie Colón es un peso pesado que se despide de todos los amantes del cine y de la salsa.