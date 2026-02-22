La icónica modelo Cindy Crawford cumplió 60 años este 20 de febrero, y con ellos celebra no solo la vida, sino una era completa en la historia de la moda.

Su nombre no necesita presentación, pues es sinónimo de supermodelo, de glamour noventero y de una belleza clásica que ha logrado mantenerse vigente a lo largo de cuatro décadas.

Descubierta a los 16 años en Illinois, Crawford irrumpió en la industria en un momento de transformación. Los años ochenta fueron exuberantes, marcados por el exceso, la opulencia y un nuevo concepto de espectáculo.

IAN LANGSDON/EFE CANNES (France), 19/02/2026.- (FILE) - US model Cindy Crawford arrives for the screening of 'The Great Gatsby' and the opening ceremony of the 66th annual Cannes Film Festival in Cannes, France, 15 May 2013 (reissued 19 February 2026). American model, actress and television personality Cynthia Ann Crawford, known as Cindy Crawford, was among the top models during the early to mid-1990s, dominating magazine covers, high fashion runways and major commercial campaigns. Crawford turns 60 years old on 20 February. (Moda, Cine, Francia) EFE/EPA/IAN LANGSDON

Las pasarelas dejaron de ser discretos encuentros en salones parisinos para convertirse en grandes shows con música, luces y producción monumental. En ese escenario emergió un grupo de mujeres que trascendió la categoría de modelos para convertirse en celebridades globales.

EL HERALDO dialogó con Luz Lancheros, periodista experta en moda, quien entregó detalles de la vida de Cindy; mientras que la diseñadora de modas barranquillera Lina Cantillo, mencionó cómo la modelo se desenvolvió en el mundo de la moda.

Única por su lunar

La periodista experta en moda Luz Lancheros explica que ya desde finales de los setenta comenzaba a hablarse de las modelos como celebridades. Antes de Crawford, figuras como Gia Carangi rompieron estereotipos en una época dominada por el ideal rubio tipo Christie Brinkley. Luego llegó el impulso de diseñadores como Yves Saint Laurent, quien promovió modelos negras como Iman y Naomi Campbell como estrellas por derecho propio.

“Pero para alcanzar el nivel de superestrella se necesitaba algo más que belleza. Un porte, una imagen que te hiciera destacar más que la editorial y ahí apareció Cindy”, señala Lancheros.

En 1990, el video de Freedom de George Michael reunió a las grandes diosas del momento, que eran Tatjana Patitz, Karen Mulder, Campbell, Kate Moss, Claudia Schiffer, Christy Turlington y Paulina Porizkova, entre otras. Fue la consagración mediática de las supermodelos como mitos culturales.

“Crawford destacó por sus rasgos, su melena castaña, sus ojos intensos y, sobre todo, su lunar, quizás el más imitado de los noventa. Era el símbolo de una época optimista, económicamente expansiva, donde el glamour dominaba la conversación cultural y figuras como Richard Gere, entonces su pareja, representaban el ideal del sex symbol masculino”.

Lancheros contextualiza que el mito de las supermodelos comenzó a diluirse hacia finales de los noventa. Tras 1997, la industria viró hacia una figura más delgada, irreverente y menos estelar. Diseñadores como Karl Lagerfeld impulsaron nuevas musas como Stella Tennant, y luego surgiría otra generación con nombres como Karen Elson, Gemma Ward y Liya Kebede.

Además, la llegada de las redes sociales transformó el acceso a la fama. “Crawford fue descubierta; ahora cualquiera puede ser modelo desde las redes, aunque muchas veces se echa de menos la personalidad y la disciplina que caracterizaban a figuras como Cindy”.

Más que una modelo

Para la diseñadora barranquillera Lina Cantillo, la clave del fenómeno Crawford radica en la conexión entre modelo y prenda.

“Es una relación muy íntima entre la pieza y la modelo porque la moda es un lenguaje. Los diseñadores, por medio de estos maniquíes de carne y hueso, mostramos esa esencia o esa historia. Es muy importante esa química porque el modelo vende lo que uno quiere contar”.

Cantillo resalta que Crawford mantiene vigente una belleza clásica y natural. “Es de las pocas mujeres famosas que han mantenido esa belleza natural. Ese clasismo, ese garbo, ese caminar la mantienen vigente”.

A su juicio, su legado más importante es el bienestar, el cuidado personal, el amor propio, la disciplina, el buen comer, el buen dormir y el ejercicio. No es casual que su hija, Kaia Gerber, siga sus pasos proyectando una imagen saludable y disciplinada. “Eso refleja su herencia”, afirmó la diseñadora.

Si hoy tuviera que vestirla para celebrar sus seis décadas, Lina Cantillo lo tiene claro, un esmoquin dorado, acanalado, bordado en hilos de oro, hecho a mano. La pieza transmitiría liderazgo, valentía y el poder que hoy reivindican las mujeres en todo el mundo.

A sus 60 años, Cindy Crawford no es solo el recuerdo glamuroso de los ochenta y noventa. Es la prueba de que la disciplina, la inteligencia para manejar la propia imagen y el bienestar integral pueden convertir un nombre en leyenda.