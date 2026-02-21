Este sábado 21 de febrero se produjo el fallecimiento de uno de los más grandes exponentes de la salsa: Willie Colón. El emblemático trombonista, compositor e intérprete de éxitos musicales como ‘Idilio’ y ‘Gitana’ murió a sus 75 años en un hospital de Nueva York.

Lea: Willie Colón consideraba a Barranquilla como “una de las principales y más exigentes” plazas de la salsa

Gregory Bull/EFE y ARCHIVO A la edad de 75 años murió el cantante Willie Colon.

Aunque su familia, que fue la encargada de hacer pública la noticia de la partida del artista, no dio detalles sobre las causas de la muerte, medios estadounidenses apuntan a que puede estar relacionada con el problema de salud que lo tuvo varios días hospitalizado.

De acuerdo con la prensa local, Willie Colón fue ingresado de urgencia a un centro médico el miércoles 18 de febrero por complicaciones respiratorias.

Lea: Rubén Blades y Willie Colón, el reencuentro que anhelaban los salseros y que no se dio por una enemistad que duró más de dos décadas

Sería este cuadro clínico el que deterioró la salud del salsero hasta provocar su fallecimiento, en la mañana de este sábado.

“Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia. Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre”, dice un comunicado de sus familiares.

Lea: Willie Colón, el salsero que vistió uniforme policial

“Nuestra familia está profundamente agradecida por sus oraciones y apoyo durante este tiempo de duelo. Pedimos amablemente privacidad mientras navegamos por nuestro duelo”, agregó el documento emitido por los allegados de William Anthony Colón Román, nombre de pila del cantante de ‘El gran varón’, nacido el 28 de abril de 1950 en el barrio del Bronx de Nueva York.

Facebook: Willie Colón Mediante un comunicado difundido en redes sociales, la familia del reconocido músico Willie Colón anunció su fallecimiento, ocurrido en la mañana de este sábado. En el mensaje, agradecen las muestras de apoyo y solicitan respeto por su privacidad en medio del duelo.

El también poeta, arreglista, productor y director musical, comenzó su carrera musical a los 16 años cuando grabó en 1967 el álbum ‘El Malo’ junto a Héctor Lavoe, formando uno de los dúos más influyentes de la salsa bajo el sello Fania.

Bienvenido Velasco/EFE y ARCHIVO A la edad de 75 años murió el cantante Willie Colon.

Colón catapultó junto a Lavoe éxitos como ‘Calle Luna, Calle Sol’, ‘Che Che Colé’ y ‘El día de mi suerte’, convirtiéndose en una figura clave de la salsa de los años 70.

Lea: Muerte de Willie Colón: figuras de la salsa reaccionan a la partida del ‘El Malo’

Tras conocerse la noticia, la reacción de los admiradores de Colón, exintegrante de las legendarias Estrellas de Fania, y de los amantes de la salsa no se hizo esperar, con mensajes de apoyo y condolencias a la familia.

Colón se consolidó como uno de los artistas más relevantes del género musical de la salsa más de 32 álbumes grabados, nueve Discos de Oro y cinco de Platino y la venta de más de ocho millones de discos en el mundo.