La muerte de Willie Colón, confirmada este sábado 21 de febrero en Nueva York, generó una inmediata ola de reacciones en el mundo de la salsa. El trombonista y productor, de 75 años, falleció en un hospital de su ciudad natal, según informó su familia a través de un comunicado oficial difundido en redes sociales.

Aunque el anuncio marcó un nuevo capítulo de luto para la música latina, fueron las voces de colegas y agrupaciones las que rápidamente inundaron las plataformas digitales con mensajes de despedida y reconocimiento.

“Su legado marcó la historia de la salsa”

El cantante puertorriqueño Willie González fue uno de los primeros en pronunciarse. En un mensaje extenso publicado en sus redes sociales escribió: “Hoy mi corazón está profundamente conmovido por la partida de un gigante de nuestra música, el maestro Willie Colón”.

Ya agregó: “Su legado marcó la historia de la salsa y abrió caminos para todos los que hemos tenido el honor de dedicar nuestra vida a este género. Fue inspiración, fue fuerza, fue identidad para nuestra cultura latina”.

El salsero Víctor Manuelle también evocó la figura del artista neoyorquino: “Nuevamente el universo de la salsa pierde a una de sus figuras más emblemáticas, ‘El malo del Bronx’ Willie Colón. Productor y visionario. Responsable de un nuevo sonido de la salsa”.

Además, Víctor añadió: “Tuve la oportunidad de compartir el escenario en varias ocasiones y tener interesantes conversaciones. Hombre de carácter fuerte, pero siempre me trató con mucho respeto. Su legado quedará para la historia. DEP”.

Por su parte, Jerry Rivera destacó el valor simbólico del trombonista dentro del movimiento salsero: “Con profundo respeto y el corazón en clave lenta, enviamos nuestras condolencias por la partida de Willie Colón, boricua grande que convirtió el trombón en bandera y el barrio en sinfonía. Junto a la familia de Fania, y al lado de gigantes como Héctor Lavoe y Rubén Blades, Willie ayudó a escribir capítulos eternos de la salsa”.

Por otro lado, desde Cali, la Orquesta La Fuga expresó: “Su legado continuará enmarcado en cada letra, cada canción y cada concierto que el maestro nos pudo dar en vida, deseamos para él un descanso eterno en paz”.

Willie, un referente de la salsa neoyorquina

Willie Colón era una de las figuras más influyentes de la salsa neoyorquina. Su primer álbum, ‘El Malo’, fue grabado en 1966 cuando tenía 16 años, junto al cantante Héctor Lavoe. Ambos consolidaron uno de los dúos más emblemáticos del género bajo el sello de Fania Records, casa discográfica con la que registró más de una docena de producciones hasta mediados de los años setenta.

También formó parte del proyecto Fania All-Stars, cuya grabación en vivo marcó un punto de inflexión para la internacionalización de la salsa surgida en Nueva York.

A finales de los años 70, el trombonista y productor desarrolló una etapa de contenido social y político junto al cantautor panameño Rubén Blades, con quien lanzó temas que retrataron problemáticas latinoamericanas, visibilizando la realidad social de la región, la pobreza y su identidad.

Noticia en desarrollo…