Una de las reacciones más esperadas tras conocerse el fallecimiento de Willie Colón era sin duda la de Rubén Blades, pues juntos cosecharon grandes éxitos de la salsa que siguen vigentes tras varias décadas.

Aunque en 2003 protagonizaron un pleito del que nunca lograron reconciliarse, los fanáticos de la salsa los recuerdan como una de las mejores duplas del género. Juntos lanzaron en 1978 ‘Siembra’, el álbum más vendido y exitoso en la historia de la salsa.

Agencia EFE

A través de su cuenta de X (antes Twitter), Rubén Blades reconoció que la partida de Willie Colón ha sido un duro golpe para él.

“Acabo de confirmar lo que me resistí a a creer: Willie Colón efectivamente ha fallecido. A su esposa Julia, a sus hijos, familia y seres queridos envío mi sentido pésame. Más adelante y con calma escribiré sobre Willie y su vital e importante legado musical”, escribió en la red social.

Willie Colón y Rubén Blades, el reencuentro que no fue

Reconocidos salseros esperaban que en algún momento no muy lejano Rubén Blades y Willie Colón, quienes formaron uno de los dúos más exitosos en la historia del género, hicieran las paces y se reencontraran tras más de 20 años de enemistad por una disputa económica y judicial.

El junte que esperaban ver millones de salseros no pudo ser, pues Blades y ‘El malo del Bronx’, como conocían a Willie Colón en el mundo de la música, no pudieron superar sus diferencias y Colón partió de este mundo sin poder cumplirle el sueño a los fanáticos de la salsa.

El conflicto entre Blades y Colón ocurrió en el año 2003, cuando después de reunirse en un concierto en el Estadio Hiram Bithron, en San Juan, para celebrar los 25 años de ‘Siembra’, Colón acusó a Blades de no pagarle la suma de dinero convenida.

Blades señaló que para el evento, producido por los puertorriqueños Ariel Rivas y César Sainz, cobraría 350.000 dólares y que, tras pagar los gastos de hotel, músicos y pasajes aéreos, entre otros, dividiría el sobrante a partes iguales con Colón.

Sin embargo, el abogado de profesión y exministro de Turismo de Panamá aseguró que solo recibió 68.000 dólares, y Colón lo demandó en mayo de 2007 alegando que le debía 115.000 dólares por los honorarios del concierto.

Finalmente, en el año 2013, el juez Bruce J. McGiverin, del Tribunal Federal de San Juan, decidió a favor de Blades, encontrando que la promotora del concierto en efecto recibió el dinero de los artistas y lo usó para pagar deudas de la empresa sin permiso.

Desde que ocurrió su división en el 2003, ambos se presentaron en varias ocasiones en Puerto Rico, pero por separado.