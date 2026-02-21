Willie Colón, el emblemático trombonista, compositor e intérprete de iconos de la salsa como ‘Idilio’ y ‘Gitana’ y quien cosechó grandes éxitos junto a los cantantes Héctor Lavoe y Rubén Blades, falleció este sábado a sus 75 años, por complicaciones de salud en un hospital de Nueva York.

Gregory Bull/EFE y ARCHIVO A la edad de 75 años murió el cantante Willie Colon.

La familia del artista hizo pública la noticia a través de un comunicado publicado en redes sociales.

“Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia. Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre”, se lee.

Los allegados de William Anthony Colón Román, nombre de pila del cantante de ‘El gran varón’, agradecieron a los fanáticos por sus oraciones y apoyo, al tiempo que pidieron privacidad durante el duelo.

Facebook: Willie Colón Mediante un comunicado difundido en redes sociales, la familia del reconocido músico Willie Colón anunció su fallecimiento, ocurrido en la mañana de este sábado. En el mensaje, agradecen las muestras de apoyo y solicitan respeto por su privacidad en medio del duelo.

Lo que dijo Willie Colón sobre Barranquilla

A propósito de una presentación que iba a realizar en el Hotel El Prado, Willie Colón concedió una entrevista a EL HERALDO en febrero de 2014.

En diálogo con este medio, el artista nacido el 28 de abril de 1950 en el barrio del Bronx de Nueva York habló sobre el fenómeno de ‘reencauche’ de antiguos éxitos salseros en la radio, como ‘Zúmbale’, de Henry Fiol, o ‘La Llave’, de Cortijo y su Combo, y de cómo esto se debe a la preferencia de los barranquilleros por este género musical, a pesar de los otros ritmos que están de moda.

“Barranquilla siempre será una de las principales y más exigentes plazas donde se conoce y disfruta ampliamente la salsa. Creo que este fenómeno se debe a la gran afición y el gusto del barranquillero por la auténtica salsa, el ‘reencauche’ del que hablas se da solo donde se viva y sienta la auténtica fibra salsera”, destacó Colón sobre ‘la Arenosa’.

También señaló que siempre recordaba a Barranquilla con mucho cariño “por su hospitalidad y alegría”.

“Como muestra de esto es la maravillosa fiesta de Carnaval que es muy famoso en América y en otras partes del mundo”, apuntó.

