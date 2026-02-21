Resulta un ejercicio bastante complicado tratar de resumir la extensa y exitosa carrera musical del recién fallecido trombonista, arreglista y cantautor Willie Colón.
Este artista neoyorquino de ascendencia boricua, era considerado uno de los pilares de la salsa, y pese a su muerte ocurrida en la mañana de este sábado deja un legado muy valioso a las nuevas generaciones.
Willie Colón consideraba a Barranquilla como “una de las principales y más exigentes” plazas de la salsa
A continuación EL HERALDO realiza una recopilación de siete de los temas interpretados por ‘El malo’.
- ‘Oh qué será’
- ‘El gran varón’
- ‘Idilio’
- ‘Talento en televisión’
- ‘Gitana’
- ‘Sin poderte hablar’
- ‘Calle luna calle sol’