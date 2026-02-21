Compartir:
Por:  Jonathan Diaz

Resulta un ejercicio bastante complicado tratar de resumir la extensa y exitosa carrera musical del recién fallecido trombonista, arreglista y cantautor Willie Colón.

Lea aquí: Luto en la salsa: falleció el cantante Willie Colón; estaba hospitalizado en Nueva York

Este artista neoyorquino de ascendencia boricua, era considerado uno de los pilares de la salsa, y pese a su muerte ocurrida en la mañana de este sábado deja un legado muy valioso a las nuevas generaciones.

Willie Colón consideraba a Barranquilla como “una de las principales y más exigentes” plazas de la salsa

A continuación EL HERALDO realiza una recopilación de siete de los temas interpretados por ‘El malo’.

  1. ‘Oh qué será’
  1. ‘El gran varón’
  1. ‘Idilio’
  1. ‘Talento en televisión’
  1. ‘Gitana’
  1. ‘Sin poderte hablar’
  1. ‘Calle luna calle sol’