Desde hace dos días existían rumores de que el cantante y trombonista Willie Colón, había sido internado en un centro médico debido a problemas de salud. Sin embargo era poco la información que se conocía, especialmente porque sus familiares no habían compartido ningún comunicado.

Sin embargo, en la mañana de este sábado 21 de febrero a las 11:45 a. m. se confirmó el deceso de ‘El Malo’ de la salsa, como se le conocía a este neoyorquino de ascendencia puertorriqueña.

“Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y reconocido músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado de su querida familia. Aunque lamentamos su ausencia, también celebramos el regalo eterno de su música y los recuerdos entrañables que creó, los cuales vivirán para siempre. Nuestra familia está profundamente agradecida por sus oraciones y apoyo durante este tiempo de duelo. Pedimos amablemente privacidad mientras atravesamos nuestro dolor”, compartió su familia a través de las redes oficiales del intérprete de ‘Idilio’.

Álvaro Gómez, quien fue su representante en Colombia para temas de contrataciones, le contó a EL HERALDO que Willie había estado hospitalizado por unos problemas pulmonares. “Estaba en UCI, así me lo hizo saber su mánager, tenía muchas complicaciones, pero no se pensaba que se iba a morir”, lamentó Gómez, representante de la empresa AG Producciones.

Willie Colón, de 75 años de edad, era conocido por haber formado parte de los dúos Willie Colón & Héctor Lavoe y Willie Colón & Rubén Blades, siendo considerado como uno de los intérpretes más influyentes en la historia de la salsa.

¿Quién era Willie Colón?

Willie Colón era una de las figuras más influyentes de la salsa neoyorquina. Su primer álbum, ‘El Malo’, fue grabado en 1966 cuando tenía 16 años, junto al cantante Héctor Lavoe. Ambos consolidaron uno de los dúos más emblemáticos del género bajo el sello de Fania Records, casa discográfica con la que registró más de una docena de producciones hasta mediados de los años setenta.

Archivo EL HERALDO

También formó parte del proyecto Fania All-Stars, cuya grabación en vivo marcó un punto de inflexión para la internacionalización de la salsa surgida en Nueva York.

A finales de los años 70, el trombonista y productor desarrolló una etapa de contenido social y político junto al cantautor panameño Rubén Blades, con quien lanzó temas que retrataron problemáticas latinoamericanas, visibilizando la realidad social de la región, la pobreza y su identidad.