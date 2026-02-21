La muerte de Willie Colón no solo deja un vacío en la historia grande de la salsa, tmbién invita a recordar cómo, incluso en sus últimos años, su música siguió conectando con artistas jóvenes. Uno de ellos fue Bad Bunny.

En enero de 2025, el cantante urbano lanzó su álbum Debí tirar más fotos, un trabajo muy esperado que, además de sus sonidos modernos, incluyó una mirada crítica a la realidad de Puerto Rico: la gentrificación, la pérdida de identidad cultural y los cambios en los barrios.

Lo que pocos imaginaron fue que Willie Colón reaccionaría públicamente al disco. A través de su cuenta en X, el trombonista contó que muchas personas lo estaban llamando por un detalle especial: Bad Bunny había usado un fragmento de su canción “Calle Luna, Calle Sol” en el tema “La mudanza”.

“Todo el mundo me está llamando por el grito. Me sorprendió cuando lo vi. En un momento en el que la salsa y Puerto Rico necesitan un impulso. Benito, lo hiciste de una manera reflexiva y respetuosa. Me alegra ver esta evolución ”, dijo el fallecido artista.

Para Colón, ese gesto era importante. Consideraba que este tipo de fusiones ayudaban a mantener viva la música latina y a acercarla a nuevas generaciones. En un momento en que la salsa necesitaba un nuevo impulso, ver a una estrella global mirar hacia ese sonido tradicional era, para él, una buena señal.

El reconocimiento fue mutuo. En su canción “Nuevayol”, Bad Bunny canta: “Willie Colón, me dicen el malo”, una referencia directa al histórico álbum El Malo, con el que el trombonista marcó una época en los años sesenta.