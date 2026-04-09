Luego de que la Procuraduría General de la Nación suspendiera a varios de los interventores en algunas EPS intervenidas por el Gobierno Nacional, la Superintendencia Nacional de Salud designó a los nuevos encargados de las entidades prestadoras de salud.

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“La Supersalud ha procedido a acatar lo ordenado por dicho Ministerio con el firme propósito de mantener la capacidad institucional, priorizando la continuidad en la prestación del servicio de salud y de garantizar la protección del derecho fundamental a la salud de todos los habitantes del país”, se lee en el comunicado de Supersalud.

En ese sentido, los nuevos interventores son:

ASMET SALUD: Jessica Milena Aguirre Santana.

Servicios Occidentales de Salud (S.O.S): Margarita Orozco Eslait.

SAVIA SALUD: Edda Lorena Sintura.

COOSALUD: Jorge Orlando Suárez Burgos.

La entidad señaló que para el caso de CAPRESOCA, procederá a la designación de un nuevo suplente en virtud de la reciente decisión de la Procuraduría General de la República.

“Es necesario señalar que esta dinámica de acciones en el sistema de salud colombiano configura un escenario del actual modelo, que limita la capacidad efectiva de respuesta de los actores, en un contexto de crisis sistémica, situación por la que esta Superintendencia velará por el derecho fundamental y prioritario para la salud de todos los colombianos”, también se lee en el escrito de Supersalud.

Por otro lado, Supersalud no se ha pronunciado sobre la Nueva EPS, la más grande del país, también intervenida por el Gobierno. Su intervención terminó el pasado 3 de abril, sin que se conozca aún una resolución sobre una extensión del proceso o que lo termine.