Este jueves 9 de abril la Comisión Nacional de Disciplina Judicial ordenó iniciar una actuación disciplinaria relacionada con el proceso contra el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, en medio de la controversia por su reciente libertad debido al vencimiento de términos en el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

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Según el comunicado, la entidad señaló que “ordenó de oficio disponer actuación disciplinaria”, luego de conocer, a través de medios de comunicación, los hechos asociados a la decisión judicial que benefició al exfuncionario.

Asimismo, la Comisión explicó que la medida se adopta tras evidenciar posibles irregularidades en el trámite del proceso penal, específicamente por la demora en la radicación del escrito de acusación por parte de los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia. En ese sentido, indicó que se busca establecer si hubo o no falta disciplinaria.

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El pronunciamiento se da horas después de que Bonilla recuperara la libertad por vencimiento de términos, decisión adoptada por la magistrada Isabel Álvarez Fernández, del Tribunal Superior de Bogotá, al considerar que se superaron los plazos legales sin que se avanzara a una etapa procesal que justificara la continuidad de la medida de aseguramiento.

“La propuesta interpretativa que presenta la Fiscalía y los señores apoderados de víctimas debo mencionarlo con todo respeto, la considero inaceptable. No pueden interpretarse las normas de manera extensiva y de manera desfavorable. Si la norma dispone que los términos se contarán a partir de la imputación, pues bajo ninguna circunstancia considera esta funcionaria que puede dársele un alcance distinto al que la norma dispone”, explicó la magistrada.

Finalmente, en el comunicado, la Comisión también precisó que, dada la calidad de los fiscales involucrados, será esta corporación la encargada de “adelantar directamente las averiguaciones correspondientes”, con el fin de determinar eventuales responsabilidades disciplinarias.

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