El exministro de Hacienda Ricardo Bonilla quedó en libertad en las últimas horas tras decretarse el vencimiento de términos dentro del proceso judicial que se adelanta en su contra por el escándalo de corrupción de la Ungrd.

La decisión fue adoptada por la magistrada Isabel Álvarez Fernández, del Tribunal Superior de Bogotá, luego de determinar que se superaron los plazos legales sin que se avanzara a una etapa procesal que justificara la continuidad de la medida de aseguramiento.

“La propuesta interpretativa que presenta la Fiscalía y los señores apoderados de víctimas debo mencionarlo con todo respeto, la considero inaceptable. No pueden interpretarse las normas de manera extensiva y de manera desfavorable. Si la norma dispone que los términos se contarán a partir de la imputación, pues bajo ninguna circunstancia considera esta funcionaria que puede dársele un alcance distinto al que la norma dispone”, explicó la magistrada.

En su momento Bonilla fue imputado en diciembre por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer.

Bonilla fue el segundo ministro de Hacienda de Petro, entre mayo de 2023 y diciembre de 2024, cuando renunció tras quedar vinculado a las irregularidades de la UNGRD.

Velasco, por su parte, tiene una larga carrera política en la que incluso fue presidente del Senado, dirigió brevemente la UNGRD en abril de 2023 y ocupó la cartera de Interior entre mayo de 2023 y junio de 2024.

Según la investigación, al exministro Bonilla se le relaciona con la presunta adjudicación de contratos por al menos 92.000 millones de pesos ( en beneficio de seis congresistas, a cambio de que apoyaran en el Legislativo la ampliación del cupo de endeudamiento del Gobierno.

Noticia en desarrollo...