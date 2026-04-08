Luego de que el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla quedara en libertad tras decretarse el vencimiento de términos dentro del proceso judicial que se adelanta en su contra por el escándalo de corrupción de la UNGRD, se conoció el escrito de acusación en contra del exfuncionario y de Luis Fernando Velasco, exministro del Interior, también vinculado al caso.

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La decisión fue adoptada por la magistrada Isabel Álvarez Fernández, del Tribunal Superior de Bogotá, luego de determinar que se superaron los plazos legales sin que se avanzara a una etapa procesal que justificara la continuidad de la medida de aseguramiento.

El escrito de acusación de la Fiscalía indicia al exministro de Hacienda como el líder de una “organización criminal” que, entre los años 2023 y 2024, habría destinado más de $600.000 millones para comprar a congresistas con asignación de contratos y proyectos con el fin de “entregarle a los congresistas una coima representada en contratos a cambio de sus votos”.

“Se concertaron entre sí y con otras personas conocidas y desconocidas, para cometer delitos contra la administración pública, con el fin de asegurar las mayorías parlamentarias…”, señala el documento. Y agrega: “Ofrecieron y acordaron ilícitamente con algunos Senadores y Representantes (…) direccionar proyectos, contratos o convenios (…) a cambio de su concurrencia y votación”, dice el escrito de acusación revelado por Blu Radio.

El documento detalla que ambos exministros “lideraron, promovieron, dirigieron y encabezaron la organización criminal”. Y que se “plantearon las líneas base del modus operandi (…) consistieron en comprar congresistas”.

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En su momento Bonilla fue imputado en diciembre por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer.

Bonilla fue el segundo ministro de Hacienda de Petro, entre mayo de 2023 y diciembre de 2024, cuando renunció tras quedar vinculado a las irregularidades de la UNGRD.

Velasco, por su parte, tiene una larga carrera política en la que incluso fue presidente del Senado, dirigió brevemente la UNGRD en abril de 2023 y ocupó la cartera de Interior entre mayo de 2023 y junio de 2024.

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Según la investigación, al exministro Bonilla se le relaciona con la presunta adjudicación de contratos por al menos 92.000 millones de pesos (en beneficio de seis congresistas, a cambio de que apoyaran en el Legislativo la ampliación del cupo de endeudamiento del Gobierno.