Desde que el ex ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, fue vinculado al escándalo de corrupción en la Ungrd y posteriormente enviado a la cárcel por este caso, el presidente Gustavo Petro ha salido en defensa de quien fue parte de su gabinete.

De hecho, en diciembre del año pasado cuando una magistrada tomó la decisión de enviar a detención preventiva al exministro, el mandatario cuestionó duramente a la rama judicial.

A través de varios mensajes en la red social X, Petro cuestionó la determinación y la contrastó con decisiones previas de la togada Aura Rosero, una de las funcionarias que firmó la orden judicial, entre ellas la orden de libertad concedida al expresidente Álvaro Uribe cuando fue detenido tras una condena en primera instancia.

“La magistrada Aura Rosero puso en libertad a Uribe. No calificaré su decisión, pero sentí burlada a la juez de primera instancia. Ahora lleva a la cárcel al doctor en economía y profesor de profesión Ricardo Bonilla”, escribió el jefe de Estado.

Ahora cuando la magistrada Isabel Álvarez Fernández, del Tribunal Superior de Bogotá, decidió dejar en libertad a Bonilla por vencimiento de términos, el jefe de Estado celebró la medida.

“Toda una justicia llega a su final. Tenían a un inocente preso arbitrariamente. Muy bien por Ricardo Bonilla que se podrá defender en libertad”, sostuvo en su cuenta de X.

Los motivos del Tribunal para dejar en libertad a Bonilla

La magistrada tomó la determinación luego de concluir que se superaron los plazos legales sin que se avanzara a una etapa procesal que justificara la continuidad de la medida de aseguramiento.

“La propuesta interpretativa que presenta la Fiscalía y los señores apoderados de víctimas debo mencionarlo con todo respeto, la considero inaceptable. No pueden interpretarse las normas de manera extensiva y de manera desfavorable. Si la norma dispone que los términos se contarán a partir de la imputación, pues bajo ninguna circunstancia considera esta funcionaria que puede dársele un alcance distinto al que la norma dispone”, explicó la togada.

En su momento Bonilla fue imputado en diciembre por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer.

Bonilla fue el segundo ministro de Hacienda de Petro, entre mayo de 2023 y diciembre de 2024, cuando renunció tras quedar vinculado a las irregularidades de la UNGRD.