Seguramente ha escuchado o visto por las redes sociales las llamadas “frutinovelas”, que básicamente son episodios hechos con inteligencia artificial donde los protagonistas son unas frutas que tienen muchos problemas “maritales”.

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Los expertos en novelas señalan que están inspiradas en los dramas turcos. Son personajes como “Banana negra”, “Chica limón” o “Chica naranja”, que se han convertido en protagonistas de estos contenidos.

Estas producciones presentan tramas como infidelidades, conflictos familiares, romances complejos e incluso situaciones extremas, similares a las que se ven en series tradicionales o en plataformas como Netflix.

¿Por qué las “frutinovelas” son tan adictivas?

En el portal Happy FM, le hicieron una entrevista a la psicóloga Silvia Sanz sobre este tipo de contenido y por qué logra captar la atención.

Sanz manifiesta que son adictivas porque presenta situaciones complejas bajo una apariencia inofensiva. Es decir, el formato animado o caricaturesco hace que las personas bajen su nivel de análisis crítico, lo que facilita que ciertos mensajes se interioricen sin mayor cuestionamiento.

Además, explica que el atractivo radica en el conflicto constante, ya que las historias apelan a emociones intensas que mantienen el interés del espectador.

Asimismo, la experta dice que uno de los puntos que más preocupa a los especialistas es el impacto que este contenido puede tener, especialmente en audiencias jóvenes.

De acuerdo con Sanz, la exposición repetida a este tipo de narrativas podría influir en la forma en que se perciben las relaciones, normalizando dinámicas como los celos, la infidelidad o los desequilibrios de poder.

Pero también reconoce que las “frutinovelas” también abren espacios de conversación sobre temas como el amor, el deseo o la traición.

Actualmente se pueden ver muchos usuarios compartiendo este contenido y disfrutando de las tramas de estas frutas que, cada día, tienen más capítulos que compartir.