Este miércoles 8 de abril debuta Pokémon Champions en Nintendo Switch.

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Sus creadores indican que a diferencia de las entregas tradicionales, este título apuesta por eliminar la exploración y centrarse exclusivamente en los combates estratégicos, convirtiéndose en una experiencia pensada para el entorno competitivo.

Señalan que en este caso, Pokémon Champions mantiene las mecánicas clásicas de tipos y habilidades, pero simplifica la experiencia para atraer tanto a nuevos jugadores como a quienes ya dominan el competitivo.

Además de su estreno en consola, The Pokémon Company confirmó que el juego tendrá una versión para dispositivos móviles, prevista para finales de 2026, aunque sin fecha exacta por ahora.

What does surprise me about Champions is that as part of the tutorial they make the player choose to use a move with seriously lackluster animations, Bullet Seed. I think attacks generally look good, but clearly some need overhauls. https://t.co/YT7dUa3oTY pic.twitter.com/8wHbPR6Gxe — PokéJungle 🌱 Pokémon news for games, merch & more (@pokejungle) April 8, 2026

Uno de los puntos más llamativos es su integración con Pokémon HOME, que permitirá trasladar criaturas desde diferentes títulos.

Incluso los usuarios podrán importar Pokémon desde Pokémon GO, aprovechando así años de progreso acumulado.

El objetivo del juego es convertirse en una plataforma central para las competiciones de Play! Pokémon en próximos eventos internacionales.